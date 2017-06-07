Росавиация: "ВИМ-Авиа" не рассчитала свои возможности по объему авиаперевозок

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая испытывает проблемы с задержками рейсов, не соотнесла свои возможности по объему авиаперевозок со своими желаниями.

Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Дело в том, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" за период с января по май увеличила объемы перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 204%. Авиакомпания не рассчитала свои возможности со своими желаниями… В "ВИМ-Авиа" стремились к росту своих перевозок, "перегрелись", и сейчас им приходится корректировать свои программы перевозок", - сказал он.

При этом Нерадько отметил, комментируя информацию в ряде СМИ о неисправности воздушных судов авиакомпании, что таких сведений у Росавиации нет.

"Ситуация с безопасностью их полетов находится на контроле, а что касается их производственной программы деятельности - им приходится сейчас отменять некоторое количество рейсов. У нас работает оперативный штаб в Ростуризме, работают наши специалисты", - отметил он.

По словам Нерадько, на контроле у штаба, прежде всего, курортные направления авиакомпании - Сочи, Минеральные воды, Симферополь, а также перевозки организованных групп детей и туристов. Он отметил, что из-за ситуации с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" испытывает и финансовые сложности. "У них достаточное количество рейсов чартерных на китайском направлении, другие направления, здесь приходится авиакомпании передавать своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний и частично отменять рейсы и возвращать деньги пассажирам", - отметил глава Росавиации.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объясняет это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверки по факту задержек. Позднее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" заявила об отмене 13 чартерных рейсов с 6 июня. Это касается перелетов из Москвы, Сочи, Симферополя, Бургаса, Антальи и других городов. При этом все обязательства перед пассажирами, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, перевозчик обязуется выполнить.