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Минкавказ: среди пилотных площадок внедрения безналичной оплаты услуг ЖКХ будет Дагестан

Экономика и бизнес
7 июня, 19:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, июня. /ТАСС

По словам главы Минкавказа, переход на безналичную оплаты будет возможен, если все ресурсоснабжающие организации будут интегрированы в эту систему

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МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Дагестан станет одним из пилотных регионов, где будет осуществляться перевод оплаты услуг ЖКХ на безналичный расчет, такое совместное решение приняли Министерство РФ по делам Северного Кавказа и заинтересованные банки. Об этом сообщил глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов на заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Дагестана.

"Завершающий блок вопросов касается внедрения формы безналичных расчетов. С одной стороны, мы посмотрели практику - вместе с "Банком России" у нас здесь были и есть определенные наработки, но результаты пока оставляют желать лучшего. Поэтому мы выбрали и утвердили, что Дагестан - это одна из пилотных площадок, где мы вместе с "Банком России", вместе с "Почта банком" и другими институтами, которые должны быть вовлечены в эту работу, должны за летние месяцы окончательно разработать схему и внедрить механизм для того, чтобы наличные расчеты у нас занимали меньший объем, а желательно, в конечном итоге, вообще от них уйти", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что это возможно только при условии, что все ресурсоснабжающие организации будут интегрированы в систему безналичного расчета.

Кузнецов напомнил региональным чиновникам о том, что в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа готовы к взаимодействию, готовы "помогать, выходить с обращениями и инициативами, в том числе и законодательными".

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Кузнецов, Лев Владимирович
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