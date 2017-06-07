Минкавказ: среди пилотных площадок внедрения безналичной оплаты услуг ЖКХ будет Дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Дагестан станет одним из пилотных регионов, где будет осуществляться перевод оплаты услуг ЖКХ на безналичный расчет, такое совместное решение приняли Министерство РФ по делам Северного Кавказа и заинтересованные банки. Об этом сообщил глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов на заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Дагестана.
"Завершающий блок вопросов касается внедрения формы безналичных расчетов. С одной стороны, мы посмотрели практику - вместе с "Банком России" у нас здесь были и есть определенные наработки, но результаты пока оставляют желать лучшего. Поэтому мы выбрали и утвердили, что Дагестан - это одна из пилотных площадок, где мы вместе с "Банком России", вместе с "Почта банком" и другими институтами, которые должны быть вовлечены в эту работу, должны за летние месяцы окончательно разработать схему и внедрить механизм для того, чтобы наличные расчеты у нас занимали меньший объем, а желательно, в конечном итоге, вообще от них уйти", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это возможно только при условии, что все ресурсоснабжающие организации будут интегрированы в систему безналичного расчета.
Кузнецов напомнил региональным чиновникам о том, что в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа готовы к взаимодействию, готовы "помогать, выходить с обращениями и инициативами, в том числе и законодательными".