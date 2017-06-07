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Компании РФ изучают идею поставок в Пакистан СПГ и прокладки морского трубопровода

Экономика и бизнес
7 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Вопросы двустороннего сотрудничества будут в числе рассматриваемых во время встречи президента России и премьер-министра Пакистана 9 июня в Астане

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские компании прорабатывают возможности организации поставок в Пакистан сжиженного природного газа (СПГ), прокладки морского трубопровода Иран - Пакистан - Индия, а также участия в проектах по модернизации ряда ТЭС в Пакистане. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Крупные российские энергетические компании прорабатывают возможности организации поставок в Пакистан сжиженного природного газа, прокладки морского трубопровода Иран - Пакистан - Индия, подключения к модернизации ТЭС в Пакистане", - рассказал Ушаков. Он добавил, что вопросы двустороннего сотрудничества будут в числе рассматриваемых в ходе предстоящей 9 июня в Астане встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Ушаков отметил, что два государства уже реализуют флагманский проект в сфере энергетики - строительство газопровода "Север - Юг" из Карачи в Лахор (Пакистан) в соответствии с подписанным в 2015 году межправительственным соглашением.

Ушаков также напомнил, что Москва и Исламабад развивают гуманитарные связи, в том числе, в области образования. Россия уже третий год подряд существенно увеличивает количество государственных стипендий для обучения граждан Пакистана в российских вузах: в 2017-2018 учебном году пакистанским студентам предоставлено 90 мест, тогда как в 2016-2017 учебном году их было 45, а в 2015-2016 учебном году - всего лишь восемь.

Пакистан и ШОС

Говоря подробнее о встрече лидеров России и Пакистана, Ушаков сообщил, что на ней будут обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, а также деятельности Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы специально встречаемся с новым членом ШОС - Пакистаном. В ходе этой встречи, очевидно, будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, вопросы, касающиеся деятельности Пакистана в ШОС", - сказал Ушаков.

По его словам, Россия заверит Пакистан в своей поддержке и окажет содействие Исламабаду для того, чтобы Пакистан как можно быстрее почувствовал себя полноправным членом ШОС.

"И, конечно, мы обсудим целый ряд двусторонних вопросов. На встрече будут несколько наших экономических министров, включая Дениса Мантурова (министра промышленности и торговли), который является сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии", - добавил помощник главы государства.

Ушаков также сообщил, что в состав российской делегации, которая прибывает в Астану 8-9 июня для участия в саммите глав государств ШОС и проведения ряда двусторонних встреч, также входят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак и глава МВД Владимир Колокольцев.

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Темы
Саммит ШОС в Астане
Персоны
Шариф, Наваз Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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