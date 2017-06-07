"Комиавиатранс" начнет летать из Воркуты в Санкт-Петербург с 16 июня

СЫКТЫВКАР, 7 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Комиавиатранс" с 16 июня запустит прямые регулярные рейсы между моногородом Воркута и Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в отделе авиационного и водного транспорта министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.

"Рейсы между Воркутой и Санкт-Петербургом на самолете Embraer-145 будут выполняться по пятницам. Первый рейс назначен на 16 июня", - сказал собеседник агентства.

Из Санкт-Петербурга пассажиры будут вылетать в 12:50 мск и прибывать в Воркуту в 15:40 мск. Обратный вылет - в 16:20 мск, прибытие в Санкт-Петербург - в 18:55 мск, отметили в министерстве.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании "Комиавиатранс", стоимость билетов начинается от 11 тыс. рублей. Расписание рейсов составлено до 8 сентября.

По данным министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, в настоящее время Воркута связана авиасообщением с Москвой и столицей республики - Сыктывкаром.

Воркута - заполярный моногород с населением в 60-80 тыс. жителей, из которых около 7 тыс. заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - АО "Воркутауголь", основной потребитель воркутинского угля - Череповецкий металлургический комбинат.