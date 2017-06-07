На поддержку лизинга отечественных самолетов на этот год выделено 4,5 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. На поддержку лизинга отечественных самолетов в 2017 году будет выделено 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности.

"Правительство предоставляет поддержку нашим лизинговым компаниям, которые приобретают российские самолеты. Всего в 2017 году на эти цели запланировано приблизительно 4,5 млрд рублей", - сказал он. Премьер добавил, что проведенная ранее декапитализация Государственной транспортной лизинговой компании должна обеспечить в текущем и следующем году поставки российскими авиакомпаниями 36 самолетов "Сухой Суперджет-100".

Глава правительства также рассказал, что в рамках программы субсидирования пассажирских авиаперевозок поддержку в первую очередь получают авиакомпании, которые летают на современных российских самолетах. Сейчас действуют четыре таких программы. "В ближайшие три года на их финансирование предусмотрено 7 млрд 230 млн рублей", - подчеркнул глава правительства.

Медведев также обратил внимание на то, что необходимо развивать сервисные центры, чтобы иметь возможность обслуживать российские самолеты в любой точке мира. "Правительство оказывает здесь поддержку авиастроителям. В ближайшие годы ее объем составит около 2,5 млрд рублей", - заключил он.

Самолетостроение

Медведев также добавил, что на поддержку российского самолетостроения в этом году выделен 41 млрд рублей.

"Всего на поддержку самолетостроения в этом году предусмотрено около 41 млрд рублей", - заявил он здесь на совещании по поддержке российского авиапрома.

Глава правительства обратил внимание на то, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома, возникшего на рубеже 20-го и 21-го веков. "Сейчас у нас, что называется, уже другой уровень понимания и проблем, и общий уровень развития достигнут другой. Результаты ощутимые. Я имею в виду и создание самолета "Сухой-Суперджет", и совсем недавно состоялся испытательный полет МС-21", - сказал премьер.

Вернуть рынок

Премьер-министр также отметил, что призвал избегать административного давления при закупке российскими авиакомпаниями отечественных самолетов, но заявил о необходимости "давать правильные сигналы госкомпаниям".

"Здесь, конечно, нужно избегать административного давления. Наши самолеты действительно должны выигрывать в конкурентной борьбе", - сказал он на совещании по вопросу о поддержке российского авиапрома.

По словам главы правительства, для этого нужно совершенствовать существующие и строить новые модели самолетов, повышать их технические и эксплуатационные характеристики, в том числе, за счет производства современных, более экономичных и надежных авиадвигателей.

Тем не менее, отметил Медведев, "несмотря на то, что нужно избегать административного давления, все-таки необходимо давать правильные сигналы государственным компаниям и компаниям с государственным участием".

Глава правительства заявил, что российскому авиапрому еще предстоит вернуть себе рынок. "Пока мы не производили современных самолетов, российские перевозчики, как известно, закупали иностранную технику просто потому, что другой не было", - сказал он.

В связи с этим председатель правительства отметил, что парк магистральных самолетов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров, а в секторе региональных перевозок доля иностранной техники составляет около трети. "По данным Минэкономразвития, я думаю, что это плюс-минус соответствует ситуации, только за последние четыре года авиакомпании потратили на парк почти 12 млрд долларов, и это не считая платежей за лизинг и техническое обслуживание. Суммы очень значительные, в том числе, и для нашего авиапрома", - сказал премьер.

Он обратил внимание, что у России есть новые модели самолетов, которые могут конкурировать за эти заказы. Премьер отметил, что с 2011 года идут серийные поставки самолетов "Сухой-Суперджет", которых построено в общей сложности более ста.

Кроме того, с 2019 года планируются поставки нового самолета МС-21 и начаты работы по созданию модернизированных самолетов Ил-114-300 и Ил-96-400. "Сейчас по поручению правительства идет согласование производственных программ самолетостроительных предприятий с программами обновления парка российских авиакомпаний", - сказал он.

Медведев выразил уверенность, что заказы на российские самолеты будут как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

"Самолеты точно нужны, в этом могу твердую вам гарантию дать. И для внутреннего потребления, и гражданских целей, оборонных целей. И для внешнего использования. Вроде бы есть сейчас интерес к некоторым машинам. Так что, я уверен, с заказами все будет в порядке, даже несмотря на финансовые трудности", - заверил Медведев рабочих завода, которых волновал вопрос заказов на отечественные самолеты.

Кроме того, по словам премьера, правительство ограничит возможности закупки компаниями с государственным участием импортных самолетов бизнес-авиации, как только бизнес-джеты начнут производиться в России.

"Приоритет российским самолетам теперь должны отдавать и компании с госучастием", - сказал он. "Исключение составляет деловая авиация, самолеты которой пока в нашей стране не производятся, но мы будем производить и такие воздушные суда, значит тогда и по этим позициям мы ограничим в приобретении государственные структуры", - заявил он.

Медведев напомнил, что соответствующие директивы были изданы правительством в апреле текущего года.