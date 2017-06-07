Минпромторг считает благоприятным для промышленности курс доллара чуть выше 60 руб.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг считает благоприятным для российской промышленности курс доллара чуть выше 60 руб. за 1$. Об этом заявил на "круглом столе" в Госдуме замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Сейчас курс нас устраивает. Мы очень ждем еще ослабления, чуть-чуть, дальнейшего в диапазон 60 с копейками, который ожидается в третьем-четвертом квартале, по самым разным оценкам", - сказал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы "выталкивать" предприятия на экспорт и максимизировать добавленную стоимость. Чтобы эта стоимость была эффективной и конкурентоспособной, она должны быть экспортно-ориентированной", - пояснил Осьмаков.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, представляя обновленный макропрогноз на 2017 год, заявлял, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы - до 63-64 рублей за 1$. После продления соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК еще на девять месяцев Орешкин заявил, что в июне Минэкономразвития пересмотрит макропрогноз, где повысит стоимость нефти на 2017 г. и изменит курс рубля в сторону укрепления. По словам Орешкина, относительно курса можно ориентироваться на 62-63 рубля за 1$ к концу 2017 года.