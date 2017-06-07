МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг не против введения системы прослеживаемости для табака по аналогии с ЕГАИС. Об этом заявил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Мы в принципе не против - наше министерство, если говорить по ЕГАИС в табаке, точнее правильнее говорить система прослеживаемости", - сказал он.

При этом полностью перенять механизм прослеживаемости алкоголя в табачной сфере не получится, отметил заместитель департамента.

Дело в том, что в рознице сигареты могут продаваться как в пачках, так и в блоках, а сигары поштучно и в упаковках, отметил Кузнецов. "Конечно же, здесь наверно не получится полностью скопировать те решения, которые созданы в алкоголе", - добавил он.

Кроме того, введение обезличенной упаковки в табачной отрасли нецелесообразно, считает Кузнецов. Обезличенная упаковка предполагает унификацию упаковки для сигарет всех брендов и производителей. "Табак - это товар не импульсного спроса, поэтому обезличенная упаковка это способ предотвратить импульсную покупку, которой здесь нет", - отметил Кузнецов.

ЕГАИС для табака

Правительство РФ в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, отмечал Спирин.