Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг не против введения системы прослеживаемости для табака по аналогии с ЕГАИС

Экономика и бизнес
7 июня, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Правительство РФ в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг не против введения системы прослеживаемости для табака по аналогии с ЕГАИС. Об этом заявил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Мы в принципе не против - наше министерство, если говорить по ЕГАИС в табаке, точнее правильнее говорить система прослеживаемости", - сказал он.

При этом полностью перенять механизм прослеживаемости алкоголя в табачной сфере не получится, отметил заместитель департамента.

Дело в том, что в рознице сигареты могут продаваться как в пачках, так и в блоках, а сигары поштучно и в упаковках, отметил Кузнецов. "Конечно же, здесь наверно не получится полностью скопировать те решения, которые созданы в алкоголе", - добавил он.

Кроме того, введение обезличенной упаковки в табачной отрасли нецелесообразно, считает Кузнецов. Обезличенная упаковка предполагает унификацию упаковки для сигарет всех брендов и производителей. "Табак - это товар не импульсного спроса, поэтому обезличенная упаковка это способ предотвратить импульсную покупку, которой здесь нет", - отметил Кузнецов.

ЕГАИС для табака

Правительство РФ в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, отмечал Спирин.

Смотрите также

Виноделы просят освободить производителей вина от ЕГАИС при производстве

Минфин РФ рассчитывает на принятие в весеннюю сессию поправок для внесения табака в ЕГАИС

Минфин: введение ЕГАИС для табака может занять достаточно много времени

Дорожная карта по введению ЕГАИС для табака может быть разработана в мае

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
4
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
7
Вице-губернатор Курской области Зубков арестован на два месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама