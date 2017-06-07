Борьба с киберпреступностью невозможна без демонополизации IT-экосистем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС и ШОС должны объединять усилия по демонополизации мировой IT-экосистемы, что позволит им бороться с киберрисками и успешно строить национальные цифровые экономики. К таким выводам пришли участники IX Международного IT-форума, который прошел в Ханты-Мансийске 6-7 июня и принял гостей из 46 стран.

Национальная кибербезопасность стала одной из ключевых тем форума. Делегаты отмечали усиление угроз со стороны межнациональных преступных группировок и подчеркивали необходимость межгосударственного сотрудничества, обмена информацией и технологиями для эффективной борьбы с ними.

В этих условиях ключевое значение приобретает демонополизация мировых IT-систем, так как использование массовых IT-решений в государственных и стратегически важных коммерческих структурах существенно увеличивает их риски, считают участники форума.

"Сегодня вся мировая IT-экосистема находится в условиях монополии буквально нескольких компаний, нескольких игроков и в основном, одной страны. Монополия - это всегда плохо, это всегда соблазн помимо экономических рычагов, пытаться злоупотреблять доступом к данным и тем, что можно не соблюдать национальное законодательство", - подчеркнул министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Задача демонополизации в IT прямо коррелирует с задачей по замещению технологий. Как подчеркнул советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, у России и ее партнеров уже есть наработки, которые могут стать основой для сотрудничества в этой сфере. "У нас есть прекрасные наработки по поисковикам, почтовым решениям. У Китая есть шикарный опыт по безопасности. Мы не победим, если каждый из нас будет разрабатывать свое", - заявил Клименко.

Борьба с киберугрозами

Глобальный рост киберугроз требует совместного внедрения странами БРИКС комплексных мер безопасности, подчеркнул начальник управления "К" МВД РФ Алексей Мошков. По его словам, в последние годы стала очевидна уязвимость цифровой среды, в первую очередь - перед целевыми атаками на банки и их клиентов или распространением вредоносного программного обеспечения.

"Злоумышленники быстро и эффективно осваивают передовые технологии, разрабатывают сложные криминальные схемы и используют несовершенства электронных сервисов для поиска новых способов получения преступного дохода", - подчеркнул Мошков.

При этом, по его словам, способы совершения преступлений в цифровой среде постоянно совершенствуются, что позволяет им сохранять позицию одного из самых доходных секторов теневого рынка. Доступность программных средств позволяет совершать преступления даже слабо подготовленным пользователям.

"За последние четыре года мы отмечаем почти шестикратное увеличение числа преступлений, совершаемых в сфере информации и телекоммуникаций. Причем в первую очередь за счет роста числа совершаемых мошенничеств", - напомнил Мошков.

Герман Клименко также отметил необходимость кооперации усилий стран БРИКС и ШОС для успешной борьбы с теневым сегментом интернета (так называемым даркнетом). "Обеспечение безопасности невозможно без сотрудничества. Совершенно невозможно победить вирусы, так называемый даркнет, если государства не сотрудничают друг с другом. Возможно, нам придется договариваться... и выставлять свои требования к участникам рынка", - сказал он.

Интернет не прощает отставания

Клименко подчеркнул, что у России и ее партнеров уже есть наработки, которые могут стать основой для сотрудничества в этой сфере.

При этом, даже организовав эффективный информационный обмен, страны могут все равно не достичь поставленных целей. "Во всех наших направлениях движения, это касается стран БРИКС и ШОС, очень важная история - это время и скорость", - подчеркнул эксперт.

"Нам нужно меняться не в течение пяти лет, а в течение года, максимум двух, потому что интернет не прощает отставания, мы можем отстать безнадежно", - резюмировал он.

Построение национальных цифровых экономик

Демонополизация существующей IT-экосистемы позволит странам БРИКС успешно строить национальные цифровые экономики, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"России есть, что предложить мировому сообществу и странам БРИКС, каждой стране БРИКС есть, что предложить своим коллегам. Уверен, что только в условиях такой совместной работы мы сможем построить суверенные цифровые экономики, которые будут работать в условиях национального законодательства, уважения норм международного права, прав и свобод человека ", - сказал он.

Сегодня население стран БРИКС и ШОС составляет почти 50% от мирового, а значит, в скором времени их доля в мировой интернет-аудитории также достигнет половины, отметил Никифоров. В условиях отсутствия конкурентной среды страны БРИКС и ШОС должны сказать свое веское слово в демонополизации сложившейся IT-экосистемы. "Это критический вопрос государственной безопасности", - заявил министр.

Российские предложения и разработки

Защита государства от киберугроз невозможна без замещения IT-решений зарубежных поставщиков российскими разработками, обеспечивающими защиту от массовых атак и эксплуатации уязвимостей. Как подчеркнул в ходе прошедшего в рамках форума рабочего совещания в правительстве Югры Герман Клименко, "будет крайне стыдно, если государство вдруг неожиданно падет под натиском зарубежных вирусов".

Он рассказал, что регионы России ведут активную работу по замене системы Windows и других продуктов Microsoft на решения на базе Linux.

По словам полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игоря Холманских, системная работа в сфере импортозамещения в УрФО ведется с 2014 года. Сейчас в субъектах округа проходит выбор системного программного обеспечения, операционной системы, под управлением которой будут работать компьютеры и серверы органов власти.

"Это сложная задача, полагаю, что департаменты информационных технологий здесь нуждаются в поддержке, в первую очередь, со стороны губернаторов. Речь идет о работоспособности информационной инфраструктуры всего региона", - сказал он.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что в государственном секторе партнеров России по БРИКС (КНР, ЮАР, Бразилии) разработаны и внедряются собственные версии свободной операционной системы Linux, а в России ведется тестирование серверной и клиентской операционной системы ALT Linux и месседжера отечественной разработки. Эти технологии могут лечь в основу обмена между странами БРИКС и ШОС.