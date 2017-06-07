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Соколов: авиакомпании РФ предоставят два самолета для поддержки перевозок "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
7 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Министр транспорта выразил уверенность, что чартерные программ, касающиеся российских направлений, не пострадают

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские авиаперевозчики предоставят два самолета для поддержки рейсов компании "ВИМ-Авиа", сообщил в эфире телеканала "Россия 1" министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Один из бортов ("ВИМ-Авиа") уже прошел техническое обслуживание и встает на крыло в расписании. Помимо этого, мы активно работаем с другими нашими авиакомпаниями, Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, и нашли еще два отечественных борта большой емкости для поддержки перевозок "ВИМ-Авиа" в этот период", - сказал он.

Соколов выразил уверенность, что чартерные программы, касающиеся российских направлений, в частности Сочи, Крыма и других черноморских курортов, не пострадают.

"Мы уверены, что в течение ближайших двух недель ситуация и с чартерными перевозками будет стабилизирована", - подчеркнул глава Минтранса.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объясняет это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверки по факту массовых задержек рейсов. Позднее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться.

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Соколов, Максим Юрьевич
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