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Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 64 руб. впервые с 22 мая

Экономика и бизнес
7 июня, 17:40 UTC+3

Курс доллара превысил 57 руб. впервые с 26 мая

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,88% и достиг 57,02 руб., превысив отметку в 57 руб. впервые с 26 мая.

Евро, в свою очередь, укрепился на 0,65%, до 64,19 руб., преодолев уровень в 64 руб. впервые с 22 мая, свидетельствуют данные торгов.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения стоимости нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,81%, до 48,2 доллара за баррель.

Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным Министерства энергетики страны, за неделю с 26 мая по 2 июня запасы увеличились на 3,3 млн баррелей - до 513,2 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.

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