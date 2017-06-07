По подпрограмме развития Дагестана в 2017 году выделено более 1,4 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Подпрограмма социально-экономического развития Республики Дагестан, включенная в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, предусматривает выделение региону в 2017 году более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на совещании в ходе своего рабочего визита в республику.

"Мы знаем, что у нас в этом году выделено в рамках нашей подпрограммы 1 млрд 472,9 млн рублей. Но хочу отметить, что по информации, которой я обладаю, на 1 июня кассовое исполнение средств федерального бюджета пока не очень значительное - 289 млн рублей", - сообщил он.

Министр отметил, что освоение средств по линии Минздрава региона исполнено на 12,5%, по линии Минстроя - на 36,8%.

По словам зампреда правительства - министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова, в 2017 году в регионе намечен ввод в эксплуатацию шести объектов, строительство которых проводилось в 2015-2016 годах в рамках подпрограммы.

"Один из объектов - набережная в Дербенте, она сегодня откроется. Среди других объектов два детских садика - на 140 мест в селе Новолакское и на 90 мест в селе Новочуртах Новолакского района, три школы - на 804 места в микрорайоне Ак-Гель города Махачкалы, на 60 мест в селе Хидиб Тляратинского района и на 1 тыс. мест в поселке Юбилейное города Хасавюрта", - сказал он.