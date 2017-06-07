Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По подпрограмме развития Дагестана в 2017 году выделено более 1,4 млрд рублей

Экономика и бизнес
7 июня, 18:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, июня. /ТАСС

Освоение средств по линии Минздрава региона исполнено на 12,5%, по линии Минстроя - на 36,8%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Подпрограмма социально-экономического развития Республики Дагестан, включенная в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, предусматривает выделение региону в 2017 году более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на совещании в ходе своего рабочего визита в республику.

"Мы знаем, что у нас в этом году выделено в рамках нашей подпрограммы 1 млрд 472,9 млн рублей. Но хочу отметить, что по информации, которой я обладаю, на 1 июня кассовое исполнение средств федерального бюджета пока не очень значительное - 289 млн рублей", - сообщил он.

Министр отметил, что освоение средств по линии Минздрава региона исполнено на 12,5%, по линии Минстроя - на 36,8%.

По словам зампреда правительства - министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова, в 2017 году в регионе намечен ввод в эксплуатацию шести объектов, строительство которых проводилось в 2015-2016 годах в рамках подпрограммы.

"Один из объектов - набережная в Дербенте, она сегодня откроется. Среди других объектов два детских садика - на 140 мест в селе Новолакское и на 90 мест в селе Новочуртах Новолакского района, три школы - на 804 места в микрорайоне Ак-Гель города Махачкалы, на 60 мест в селе Хидиб Тляратинского района и на 1 тыс. мест в поселке Юбилейное города Хасавюрта", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кузнецов, Лев Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"
4
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсов
5
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
6
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
7
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
Темы дня
Загрузка...
Реклама