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Источник: Генпрокуратура вместе с силовиками займется поисками активов ВЭБ

Экономика и бизнес
7 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Специальная рабочая группа, в которую входят представители ФСБ, МВД, ФНС, ЦБ, СК и Федеральной службы по финансовому мониторингу, уже составила список активов, требующих первоочередного внимания

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ создала специальную рабочую группу по борьбе с преступлениями в банковской сфере, последнее заседание группы состоялось 30 мая и было посвящено поиску и возврату активов, выведенных из-под контроля госкорпорации ВЭБ, сообщил ТАСС источник, близкий к прокуратуре.

По информации источника, руководителем межведомственной рабочей группы по повышению эффективности противодействия преступлениям, совершенным в банковской сфере, которая была создана приказом прокурора еще в конце прошлого года, является один из заместителей генерального прокурора.

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"В состав межведомственной группы входят представители ФСБ, МВД, ФНС, Центробанка, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Следственного комитета", - сообщил источник.

По его словам, группа уже составила список активов, требующих первоочередного внимания со стороны правоохранителей. Основная задача группы - обеспечить максимальную эффективность работы по поиску и возврату активов, а также по привлечению виновных к ответственности.

Источник в банковском секторе подтвердил данную информацию.

Официальными комментариями Генеральной прокуратуры ТАСС пока не располагает. ВЭБ не комментирует ситуацию вокруг деятельности рабочей группы.

Ранее проблема незаконного вывода активов из ВЭБ широко не обсуждалась, однако госкорпорация подвергалась критике за большой объем "плохих долгов" и проблемных активов на балансе.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 3 декабря 2015 года заявил, что многие из институтов развития превратились в настоящую "помойку для плохих долгов". Руководство ВЭБ также неоднократно заявляло, что одной из его основных целей является борьба с "плохими долгами".

В конце февраля 2016 года Путин подписал указ о назначении Сергея Горькова, ранее занимавшего должность зампреда правления Сбербанка, главой ВЭБ. На этом посту Горьков сменил Владимира Дмитриева.

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