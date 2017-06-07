Дворкович не знает о договоренности с катарским фондом о buy back акций "Роснефти"

Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактамМеждународная панорама 7 июня, 18:35
Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматологаОбщество 7 июня, 18:32
Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбеСпорт 7 июня, 18:22
Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в ЧечнеСпорт 7 июня, 18:17
Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страныКультура 7 июня, 18:11
В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотностиСоциальная ответственность 7 июня, 18:00
Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБРМеждународная панорама 7 июня, 18:00
В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела РоссииПолитика 7 июня, 17:53
Россияне назвали мусор главной экологической проблемой страныСоциальная ответственность 7 июня, 17:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОЛКОВО, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дворкович, курирующий в правительстве ТЭК, не знает о договоренности "Роснефти" и "Роснефтегаза" с катарским фондом о buy back акций "Роснефти" в течение 10 лет. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Startup Village.
"Не знаю, не в курсе", - сказал чиновник.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что сделка по покупке консорциумом Glencore и QIA 19,5% акций "Роснефти" предусматривала возможность обратного выкупа акций компании со стороны России. По данным источников издания, выкуп этой доли был бы возможен в течение 10 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль не считает "подобные эвентуальные рассуждения возможными и корректными".
Источник, близкий к "Роснефти", сообщил ТАСС, что информация об опционе на обратный выкуп акций не соответствует действительности. В пресс-службе нефтяной компании данную информацию не комментируют.
Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).