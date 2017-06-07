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Дворкович не знает о договоренности с катарским фондом о buy back акций "Роснефти"

Экономика и бизнес
7 июня, 18:37 дата обновления: 7 июня, 18:45 UTC+3
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СКОЛКОВО, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дворкович, курирующий в правительстве ТЭК, не знает о договоренности "Роснефти" и "Роснефтегаза" с катарским фондом о buy back акций "Роснефти" в течение 10 лет. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Startup Village.

"Не знаю, не в курсе", - сказал чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что сделка по покупке консорциумом Glencore и QIA 19,5% акций "Роснефти" предусматривала возможность обратного выкупа акций компании со стороны России. По данным источников издания, выкуп этой доли был бы возможен в течение 10 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль не считает "подобные эвентуальные рассуждения возможными и корректными".

Источник, близкий к "Роснефти", сообщил ТАСС, что информация об опционе на обратный выкуп акций не соответствует действительности. В пресс-службе нефтяной компании данную информацию не комментируют.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).

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Дворкович, Аркадий Владимирович
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