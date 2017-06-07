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Правительство рассчитывает на постепенное решение проблем с "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
7 июня, 18:48 UTC+3

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, кабмин взаимодействует с авиакомпанией и старается найти "приемлемое решение"

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СКОЛКОВО, 7 июня. /ТАСС/. Правительство находится в контакте с "ВИМ-Авиа" и рассчитывает на постепенный выход авиакомпании из сложностей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах конференции Startup Village.

"Рынок непростой, довольно жесткий сейчас, поэтому авиакомпаниям непросто. Тем не менее стараемся найти приемлемое решение, рассчитываем, что компания выйдет из сложностей", - сказал он, комментируя ситуацию с "ВИМ-Авиа".

По словам Дворковича, правительство взаимодействует с авиакомпанией. "Постепенно задержки устраняются, компания готова платить деньги за фрахт. То есть это не вопрос ликвидности, а вопрос наличия самолетов, которые доступны для полетов", - добавил вице-премьер.

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