Татарстан на ЭКСПО-2017 в Астане представит "КамАЗ", Иннополис и Казанский кремль

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Татарстан представит автогиганта "КамАЗ", особую экономическую зону (ОЭЗ) "Иннополис", Казанский кремль и другие объекты и компании на своем стенде на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане (Казахстан). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

"На интерактивном столе в зоне карты Республики Татарстан будут демонстрироваться презентации и видеоматериалы по четырем секторам: "Инфраструктура", "Промышленность", "Туризм" и "Энергия человека", - отметили в пресс-службе.

В частности, в разделе "Промышленность" будет представлена компания "КамАЗ", крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, по объемам выпуска входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Инфраструктурный раздел презентует в том числе ОЭЗ "Иннополис", которая расположена в одноименном городе. Город был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

В секторе "Туризм" будет презентован Казанский кремль - символ Казани и ее древнейшая часть. Здания и сооружения, которые входят в комплекс музея "Казанский кремль", относятся к X-XIX векам.

Кроме того, на стенде республики, которая будет участвовать в ЭКСПО-2017 с 12 по 18 июня, разместится стойка WorldSkills Kazan 2019. А на основной инсталляционной стене - стойки "Татнефти", "Ак Барс Холдинга", Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, "Евройстройхолдинга", Университета Иннополис.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 государств и 22 международные организации. Во время EXPO-2017 в республике планируют провести более 3 тыс. культурных и спортивных мероприятий. Выставка служит открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.