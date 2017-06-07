Катарский танкер AL Ruwais прошел Суэцкий канал, несмотря на разрыв дипотношений с Египтом

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Катарский танкер AL Ruwais с сжиженным природным газом (СПГ), согласно сервису отслеживания танкеров Reuters, успешно прошел Суэцкий канал, несмотря на разрыв дипломатических отношений между Катаром и Египтом.
По состоянию на 19:05 мск танкер покинул порт Саид и вышел в Средиземное море. AL Ruwais направляется в Данию и должен прибыть туда ориентировочно 17 июня.
Ранее The Financial Times писала о том, что Катар, крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа, сталкивается со сложностями в поставках углеводородов из-за разрыва дипотношений с несколькими странами Ближнего Востока. По данным газеты, катарские танкеры, перевозящие нефть и СПГ в Азию и Европу, теперь не смогут, покидая Персидский залив, заходить для дозаправки в порты ОАЭ, в частности в крупнейший в регионе порт Эль-Фуджайры (одного из эмиратов ОАЭ). Доха вынуждена спешно заключать сделки по дозаправке с портами Гибралтара и Сингапура, что увеличит стоимость экспорта нефти и газа и приведет к затягиванию сроков поставок, отмечает The Financial Times.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.