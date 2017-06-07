Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор нашел в индейке на складе METRO в Подмосковье вирус птичьего гриппа

Экономика и бизнес
7 июня, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Вся инфицированная продукция будет уничтожена под контролем ветеринарной службы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям обнаружил вирус птичьего гриппа в индюшачьем мясе и фарше, хранившемся в распределительном центре METRO (ООО "Метро кэш энд Керри") в Ногинском районе Подмосковье на территории Технопарка. Об этом говорится в сообщении управления.

Смотрите также

Россельхознадзор: ситуация с птичьим гриппом в России не катастрофическая

Россельхознадзор выявил геном птичьего гриппа в индюшатине, поставленной из Ростова в Крым

Россельхознадзор временно запретил экспорт птицы из шести регионов из-за птичьего гриппа

"1 июня, согласно заключению о проведенных исследованиях, в 10 пробах (фарш индейки, бедро индейки, крыло индейки, филе грудки индейки, голень индейки и мясо индейки) выявлен генетический материал вируса гриппа А подтип Н5. По выявленным фактам управлением решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении ООО "Метро кэш энд Керри" по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Вся инфицированная продукция была произведена ООО "Евродон-ЮГ", где с декабря 2016 года регистрировались вспышки гриппа птиц, добавили в управлении. "Продукция находилась на ответственном хранении, но не проходила необходимых мониторинговых исследований, т. е. пробы на диагностику гриппа птиц от потенциально опасной продукции не отбирались ни ветеринарной службой, ни самим ответственным хозяйствующим субъектом", - отметили в региональном Россельхознадзоре.

Вся инфицированная продукция подлежит уничтожению под контролем ветеринарной службы для ликвидации и предотвращения распространения особо опасного заболевания, отмечается в сообщении.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - это куры и индюки.

Угроза распространения птичьего гриппа ранее стала причиной ввода запрета в ряде регионов Приволжского федерального округа на ввоз птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов из Татарстана и Марий Эл. Такие меры уже приняли в Пермском крае, Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях. Вспышки птичьего гриппа фиксировались в Марий Эл и Самарской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
2
Три женщины в Лондоне ранили ножом сотрудницу детсада
3
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
4
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
5
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
6
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама