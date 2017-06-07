Россельхознадзор нашел в индейке на складе METRO в Подмосковье вирус птичьего гриппа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям обнаружил вирус птичьего гриппа в индюшачьем мясе и фарше, хранившемся в распределительном центре METRO (ООО "Метро кэш энд Керри") в Ногинском районе Подмосковье на территории Технопарка. Об этом говорится в сообщении управления.

"1 июня, согласно заключению о проведенных исследованиях, в 10 пробах (фарш индейки, бедро индейки, крыло индейки, филе грудки индейки, голень индейки и мясо индейки) выявлен генетический материал вируса гриппа А подтип Н5. По выявленным фактам управлением решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении ООО "Метро кэш энд Керри" по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Вся инфицированная продукция была произведена ООО "Евродон-ЮГ", где с декабря 2016 года регистрировались вспышки гриппа птиц, добавили в управлении. "Продукция находилась на ответственном хранении, но не проходила необходимых мониторинговых исследований, т. е. пробы на диагностику гриппа птиц от потенциально опасной продукции не отбирались ни ветеринарной службой, ни самим ответственным хозяйствующим субъектом", - отметили в региональном Россельхознадзоре.

Вся инфицированная продукция подлежит уничтожению под контролем ветеринарной службы для ликвидации и предотвращения распространения особо опасного заболевания, отмечается в сообщении.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - это куры и индюки.

Угроза распространения птичьего гриппа ранее стала причиной ввода запрета в ряде регионов Приволжского федерального округа на ввоз птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов из Татарстана и Марий Эл. Такие меры уже приняли в Пермском крае, Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях. Вспышки птичьего гриппа фиксировались в Марий Эл и Самарской области.