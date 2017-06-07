S&P понизило суверенный рейтинг Катара до "AA-"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Катара до уровня "AA-" с "AA". Рейтинг был также помещен на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в сообщении агентства.

Понижение рейтинга связано с решением 10 государств разорвать дипотношения с Дохой и введением в отношении монархии других мер, в том числе прекращение морского и авиасообщения.

"Мы считаем, что это увеличит внешние риски для Катара и может оказать давление на его экономический рост и фискальные показатели", - отмечают эксперты S&P. При этом возможность дальнейшего снижения суверенного рейтинга объясняется многочисленными рисками для местных эмитентов.

Пересмотр рейтинга намечен на 25 августа 2017 г.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Республика Джибути понизили уровень своего диппредставительства.