СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и МосквеКультура 7 июня, 20:25
Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера РеяМеждународная панорама 7 июня, 20:16
Маррей вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 7 июня, 20:13
Россельхознадзор нашел в индейке на складе METRO в Подмосковье вирус птичьего гриппаЭкономика и бизнес 7 июня, 19:53
S&P понизило суверенный рейтинг Катара до "AA-"Экономика и бизнес 7 июня, 19:51
Вавринка вышел в полуфинал Roland GarrosСпорт 7 июня, 19:37
Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедерацийСпорт 7 июня, 19:34
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии ForbesСпорт 7 июня, 19:29
Глава Минкавказа открыл обновленную набережную в ДербентеВ стране 7 июня, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Катара до уровня "AA-" с "AA". Рейтинг был также помещен на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в сообщении агентства.
Понижение рейтинга связано с решением 10 государств разорвать дипотношения с Дохой и введением в отношении монархии других мер, в том числе прекращение морского и авиасообщения.
"Мы считаем, что это увеличит внешние риски для Катара и может оказать давление на его экономический рост и фискальные показатели", - отмечают эксперты S&P. При этом возможность дальнейшего снижения суверенного рейтинга объясняется многочисленными рисками для местных эмитентов.
Пересмотр рейтинга намечен на 25 августа 2017 г.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Республика Джибути понизили уровень своего диппредставительства.