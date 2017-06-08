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Овсянников: вопрос нового заказа на плавкран для Севморзавода решится в ближайшее время

Экономика и бизнес
8 июня, 8:01 UTC+3

Врио губернатора Севастополя отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на заводе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вопрос о получении Севастопольским морским заводом (Севморзавод, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) второго заказа на строительство плавкрана будет решен в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Благодаря поддержке президента Владимира Путина завод получил заказ на 2,7 млрд руб. на строительство плавкрана. Скоро должно быть решение и по второму крану почти на такую же сумму", - сказал Овсянников.

Он отметил, что получение подобных крупных заказов позволяет наращивать штат персонала на Севморзаводе, где в советское время трудилось более 15 тыс. человек, а к моменту вхождения Севастополя в состав России в 2014 году осталось лишь 130 работников. Сейчас на заводе работает 600 человек, а в случае получения заказа на второй плавкран штат будет необходимо увеличить вдвое.

В апреле этого года сообщалось о том, что Севморзавод приступил к подготовке производства к строительству плавучего крана, которое будет завершено к концу 2019 года.

Севастопольский морской завод является крупнейшим судостроительным предприятием Севастополя. Сейчас на заводе начата масштабная реконструкция, общая сумма средств, которая будет направлена на эти цели, превышает 7 млрд руб. Финансирование модернизации завода осуществляется Объединенной судостроительной корпорацией, куда после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией вошел Севморзавод в качестве филиала "Центра судоремонта "Звездочка", а также из средств федерального бюджета. Планируется, что модернизация будет завершена к 2020 году.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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