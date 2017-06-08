Овсянников: пассажиропоток аэропорта Бельбек на чартерах составит до 10 тыс. человек в год

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Гражданский сектор аэропорта Бельбек, который будет построен по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, будет обслуживать чартерные рейсы, а годовой пассажиропоток составит 10 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"В соответствии с поручением правительства Бельбек будет развиваться как филиал аэропорта Симферополь, осуществляя чартерные и VIP-перевозки. Это пассажиропоток порядка 10 тыс. человек в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в будущем возможности аэропорта в Севастополе могут быть расширены. "Аэропорт Севастополю нужен, и он у него будет, давайте смотреть на это шире и с точки зрения длительной перспективы. Главное, чтобы гражданский сектор Бельбека заработал, дальше сможем его расширять и наполнять функциями, ведь запуск аэропорта - не самоцель", - сказал он.

Овсянников подчеркнул, что решение о том, что аэропорт Бельбек станет частью симферопольского аэропорта, а не самостоятельным севастопольским аэроузлом, продиктовано исключительно экономическими соображениями.

"В симферопольский аэропорт вкладывают порядка 50 млрд руб. в расчете на увеличение пассажиропотока, хотя там и сейчас весьма плотный график движения. Понятно, инвестора аэропорта Симферополь вряд ли обрадовало бы появление под боком конкурента, способного "отъесть" более полумиллиона пассажиров за год, при условии, что Бельбеку требуется куда меньший объем инвестиций - до 2,5 млрд руб.", - пояснил он, добавив, что никакого конфликта у Севастополя с властями Крыма по этому вопросу нет.

В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты Воздушно-космических сил РФ.