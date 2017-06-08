Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овсянников: пассажиропоток аэропорта Бельбек на чартерах составит до 10 тыс. человек в год

Экономика и бизнес
8 июня, 8:02 UTC+3

Врио губернатора Севастополя отметил, что в будущем возможности аэропорта могут быть расширены

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Гражданский сектор аэропорта Бельбек, который будет построен по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, будет обслуживать чартерные рейсы, а годовой пассажиропоток составит 10 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"В соответствии с поручением правительства Бельбек будет развиваться как филиал аэропорта Симферополь, осуществляя чартерные и VIP-перевозки. Это пассажиропоток порядка 10 тыс. человек в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в будущем возможности аэропорта в Севастополе могут быть расширены. "Аэропорт Севастополю нужен, и он у него будет, давайте смотреть на это шире и с точки зрения длительной перспективы. Главное, чтобы гражданский сектор Бельбека заработал, дальше сможем его расширять и наполнять функциями, ведь запуск аэропорта - не самоцель", - сказал он.

Овсянников подчеркнул, что решение о том, что аэропорт Бельбек станет частью симферопольского аэропорта, а не самостоятельным севастопольским аэроузлом, продиктовано исключительно экономическими соображениями.

"В симферопольский аэропорт вкладывают порядка 50 млрд руб. в расчете на увеличение пассажиропотока, хотя там и сейчас весьма плотный график движения. Понятно, инвестора аэропорта Симферополь вряд ли обрадовало бы появление под боком конкурента, способного "отъесть" более полумиллиона пассажиров за год, при условии, что Бельбеку требуется куда меньший объем инвестиций - до 2,5 млрд руб.", - пояснил он, добавив, что никакого конфликта у Севастополя с властями Крыма по этому вопросу нет.

В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты Воздушно-космических сил РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье
6
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
7
Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов
Темы дня
Загрузка...
Реклама