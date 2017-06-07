Роскомнадзор дал операторам связи рекомендации по блокировке противоправной информации

Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
Фестиваль "Кинотавр" открылся в СочиКультура 7 июня, 21:21
ФГР продолжит переговоры с "Матч ТВ" о трансляции всех матчей сборной РФСпорт 7 июня, 21:17
Главный нарколог РФ не согласен с тем, что Москва - один из самых "пьющих" регионовОбщество 7 июня, 21:03
СМИ: Лос-Анджелес может уступить право проведения ОИ-2024 ПарижуСпорт 7 июня, 20:53
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в ДонецкеПолитика 7 июня, 20:39
Минюст США: Трамп окажется под следствием, если будет препятствовать расследованию по РФМеждународная панорама 7 июня, 20:29
СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и МосквеКультура 7 июня, 20:25
Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера РеяМеждународная панорама 7 июня, 20:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки противоправной информации в интернете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Некорректный DNS резолвинг, который осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет IP-адрес запрещенного интернет-ресурса. В таком случае в результате действий злоумышленников под избыточную блокировку у отдельных провайдеров могут попасть добропорядочные сайты, данные о которых отсутствуют в выгрузке Роскомнадзора операторам связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных ресурсов. В частности, при самостоятельном определении оператором связи IP-адреса запрещенного интернет-ресурса, провайдерам рекомендовано проверять, не попадут ли под блокировку популярные и общественно значимые сайты и их IP-адреса.
Системное решение проблемы заключается в нормативном закреплении за Роскомнадзором права определять способ осуществления блокировки оператором связи, подчеркнули в ведомстве.