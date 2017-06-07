Роскомнадзор дал операторам связи рекомендации по блокировке противоправной информации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки противоправной информации в интернете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Некорректный DNS резолвинг, который осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет IP-адрес запрещенного интернет-ресурса. В таком случае в результате действий злоумышленников под избыточную блокировку у отдельных провайдеров могут попасть добропорядочные сайты, данные о которых отсутствуют в выгрузке Роскомнадзора операторам связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных ресурсов. В частности, при самостоятельном определении оператором связи IP-адреса запрещенного интернет-ресурса, провайдерам рекомендовано проверять, не попадут ли под блокировку популярные и общественно значимые сайты и их IP-адреса.

Системное решение проблемы заключается в нормативном закреплении за Роскомнадзором права определять способ осуществления блокировки оператором связи, подчеркнули в ведомстве.