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Роскомнадзор дал операторам связи рекомендации по блокировке противоправной информации

Экономика и бизнес
7 июня, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

При самостоятельном определении оператором связи IP-адреса запрещенного ресурса, рекомендовано проверять, не попадут ли под блокировку популярные и общественно значимые сайты и их IP-адреса

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки противоправной информации в интернете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Некорректный DNS резолвинг, который осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет IP-адрес запрещенного интернет-ресурса. В таком случае в результате действий злоумышленников под избыточную блокировку у отдельных провайдеров могут попасть добропорядочные сайты, данные о которых отсутствуют в выгрузке Роскомнадзора операторам связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных ресурсов. В частности, при самостоятельном определении оператором связи IP-адреса запрещенного интернет-ресурса, провайдерам рекомендовано проверять, не попадут ли под блокировку популярные и общественно значимые сайты и их IP-адреса.

Системное решение проблемы заключается в нормативном закреплении за Роскомнадзором права определять способ осуществления блокировки оператором связи, подчеркнули в ведомстве.

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