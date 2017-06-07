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"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года

Экономика и бизнес
7 июня, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Руководство авиакомпании приняло такое решение из-за нехарактерно высокого для конца мая прироста пассажиропотока, который "придал нарушениям графика полета веерный характер"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" частично сократит расписание чартеров на лето 2017 года, новое расписание будет опубликовано в четверг, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"С целью оперативной стабилизации расписания чартерных рейсов, авиакомпания "ВИМ-Авиа" приняла решение о частичном сокращении чартерной программы на весенне-летний период 2017 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство авиакомпании приняло решение о введении ограничений из-за нехарактерно высокого для конца мая прироста пассажиропотока, который "придал нарушениям графика полета веерный характер". График чартерных полетов на лето был скорректирован после консультаций с туроператорами и госорганами, контролирующими туристическую и авиационную сферы.

Подробности изменений в расписании будут обнародованы в четверг, 8 июня. Приоритет получили регулярные внутренние рейсы, а также чартеры, организаторы которых выполнили финансовые обязательства перед авиакомпанией в полном объеме. Расписание полностью стабилизируется в течение двух недель.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Ранее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня.

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