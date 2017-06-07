"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года

Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
Фестиваль "Кинотавр" открылся в СочиКультура 7 июня, 21:21
ФГР продолжит переговоры с "Матч ТВ" о трансляции всех матчей сборной РФСпорт 7 июня, 21:17
Главный нарколог РФ не согласен с тем, что Москва - один из самых "пьющих" регионовОбщество 7 июня, 21:03
СМИ: Лос-Анджелес может уступить право проведения ОИ-2024 ПарижуСпорт 7 июня, 20:53
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в ДонецкеПолитика 7 июня, 20:39
Минюст США: Трамп окажется под следствием, если будет препятствовать расследованию по РФМеждународная панорама 7 июня, 20:29
СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и МосквеКультура 7 июня, 20:25
Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера РеяМеждународная панорама 7 июня, 20:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" частично сократит расписание чартеров на лето 2017 года, новое расписание будет опубликовано в четверг, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"С целью оперативной стабилизации расписания чартерных рейсов, авиакомпания "ВИМ-Авиа" приняла решение о частичном сокращении чартерной программы на весенне-летний период 2017 г.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство авиакомпании приняло решение о введении ограничений из-за нехарактерно высокого для конца мая прироста пассажиропотока, который "придал нарушениям графика полета веерный характер". График чартерных полетов на лето был скорректирован после консультаций с туроператорами и госорганами, контролирующими туристическую и авиационную сферы.
Подробности изменений в расписании будут обнародованы в четверг, 8 июня. Приоритет получили регулярные внутренние рейсы, а также чартеры, организаторы которых выполнили финансовые обязательства перед авиакомпанией в полном объеме. Расписание полностью стабилизируется в течение двух недель.
В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Ранее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня.