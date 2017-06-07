Минэнерго не получало от "Роснефти" новых обращений по экспорту газа для поставок ВР

СКОЛКОВО, 7 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не получало от "Роснефти" обращений по экспорту газа для поставок в Европу, которые предусмотрены с 2019 г. в рамках соглашения между "Роснефтью" и ВР, подписанного на ПМЭФ. Об этом сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Больше никаких обращений не было, кроме тех, которые были раньше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак добавил, что в настоящее время ведомство изучает документы, которые были подписаны в рамках форума, чтобы обозначить свою позицию. "Мы не видели никаких документов, нам надо посмотреть и изучить их. Не хочу комментировать, потому что мы еще не успели даже разобраться. Сейчас собирают наши коллеги, что было подписано на форуме, оценим, уже потом комментировать будем", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и дочернее предприятие ВР - BP Gas Marketing Limited - планируют заключить договор купли- продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.

Поставки могут начаться с 2019 г. Глава BP Роберт Дадли сообщал ранее ТАСС, что компания готова с 2019 г. покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". В свое время "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа "Роснефть" пока добиться не может.