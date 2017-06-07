Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $48 впервые с 5 мая 2017 г.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 4,31%, до $47,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были ниже данной отметки 5 мая 2017 года.

Вслед за снижением нефти доллар на Московской бирже укрепился к рублю на 1,04% и составил 57,11 руб., евро поднялся на 0,85%, до 64,32 руб. Обе эти валюты в среду преодолели локальные максимумы. Так, в последний раз доллар был выше 57 руб. 26 мая, евро - 22 мая.

Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным министерства энергетики страны, за неделю с 26 мая по 2 июня запасы увеличились на 3,3 млн баррелей - до 513,2 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.