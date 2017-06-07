Bloomberg: катарский фонд опроверг данные о договоренности о buy back акций "Роснефти"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Катарский суверенный фонд (QIA) опроверг информацию о якобы существующей договоренности "Роснефти" и "Роснефтегаза" с Катарским суверенным фондом (QIA) об обратном выкупе (buy back) акций "Роснефти" в течение 10 лет. Об этом пишет в среду агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз QIA.

"В соответствии с соглашениями, в рамках которых были проданы акции "Роснефти", "Роснефть", "Роснефтегаз" или российское правительство не обладают правом обратного выкупа акций "Роснефти", прямо или косвенно", - подчеркнули в QIA.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что сделка по покупке консорциумом Glencore и QIA 19,5% акций "Роснефти" предусматривала возможность обратного выкупа акций компании со стороны России. По данным источников издания, выкуп этой доли был бы возможен в течение 10 лет.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).