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Bloomberg: катарский фонд опроверг данные о договоренности о buy back акций "Роснефти"

Экономика и бизнес
7 июня, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В QIA заявили, что в соответствии с соглашениями, "Роснефть", "Роснефтегаз" или российское правительство не обладает правом обратного выкупа акций

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Катарский суверенный фонд (QIA) опроверг информацию о якобы существующей договоренности "Роснефти" и "Роснефтегаза" с Катарским суверенным фондом (QIA) об обратном выкупе (buy back) акций "Роснефти" в течение 10 лет. Об этом пишет в среду агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз QIA.

"В соответствии с соглашениями, в рамках которых были проданы акции "Роснефти", "Роснефть", "Роснефтегаз" или российское правительство не обладают правом обратного выкупа акций "Роснефти", прямо или косвенно", - подчеркнули в QIA.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что сделка по покупке консорциумом Glencore и QIA 19,5% акций "Роснефти" предусматривала возможность обратного выкупа акций компании со стороны России. По данным источников издания, выкуп этой доли был бы возможен в течение 10 лет.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 г. завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).

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