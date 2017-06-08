Правительство РФ обсудит ряд законопроектов и распределение субсидий

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором предполагается рассмотреть несколько законопроектов, выделить субсидии на нужды здравоохранения и решения экологических проблем Байкала, а также направить на ратификацию документы о взаимодействии с Казахстаном и Арменией.

Законотворческая работа

В повестку заседания включено рассмотрение проекта поправок в законодательство, касающегося закупок для государственных и муниципальных нужд. "Предлагается установить, что в контракт, содержащий отдельные этапы или периоды исполнения, должно включаться условие об уменьшении размера обеспечения его исполнения, за исключением случаев, установленных правительством России", - пояснили в пресс-службе. По мнению авторов документа, "это позволит минимизировать финансовую нагрузку на банковские организации, высвободить поставщикам, подрядчикам, исполнителям финансовые ресурсы".

Другим законопроектом "предусматривается, что в случае, если права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации принадлежат одному или нескольким правообладателям, общий размер компенсации за нарушение прав с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Гражданским кодексом РФ, но не может быть ниже минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение (10 тыс. рублей)".

В правительстве отмечают, что "это позволит установить соразмерность санкции, налагаемой на нарушителя, ущербу, причиненному правообладателю, восстановить баланс прав и законных интересов нарушителя и правообладателя".

На рассмотрение кабмина также выносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Предлагаемые нормы предусматривают "возможность отсрочить отбывание наказания осужденному за впервые совершенное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства, с незаконной выдачей либо подделкой рецептов на получение наркотических средств, который признан больным наркоманией и изъявил желание добровольно пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию".

Распределение средств

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в ходе заседания планируется выделить из госбюджета порядка 314 млн рублей на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации в Улан-Удэ. Эти средства нужны для выполнения одного из пунктов федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

Кроме того, 358,5 млн рублей предполагается выделить Минздраву России в 2017 году на предоставление субсидий по государственной программе "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов в сфере здравоохранения.

Международное взаимодействие

Планируется, что кабмин направит на ратификацию протокол о внесении изменений в соглашение с Казахстаном об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта.

В правительстве пояснили, что "протокол дополняет соглашение новыми статьями, которые направлены на урегулирование вопроса открытия и закрытия станций, в том числе станций Российских железных дорог, расположенных на территории Казахстана, а также примыкания железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре железнодорожного транспорта".

По мнению экспертов, ратификация протокола "позволит привести вопросы таможенного оформления и таможенного контроля в соответствие с действующим законодательством, повысить эффективность работы железнодорожного транспорта на территориях России и Казахстана, в том числе в рамках Евразийского экономического союза".

Кроме того, предстоит направить на ратификацию соглашение с Арменией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.