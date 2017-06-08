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"Известия": карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентов

Экономика и бизнес
8 июня, 3:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Карта будет привязана к зачетным книжкам по аналогии с электронными дневниками и журналами, а вся информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Платежная карта "Мир" может стать электронной зачетной книжкой студентов к 2018 году, сообщили газете "Известия" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как пояснили в НСПК, карта будет привязана к зачетным книжкам по аналогии с электронными дневниками и журналами, а вся информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов. По данным издания, студенты будут идентифицироваться по картам и смогут узнавать оценки через интернет, в том числе с мобильного телефона, а преподаватели получат право на ввод и редактирование оценок.

Национальная платежная система "Мир" создана летом 2014 года после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции.

Всего к маю 2017 года к платежной системе "Мир" присоединились 356 банков, или 58% от всех российских кредитных организаций. Из них 75 выпускают карты этой системы, 181 - принимают ее в своих устройствах. Объем эмиссии платежной карты "Мир" на начало июня составил около 8 млн штук.

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