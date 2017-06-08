"Известия": карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентов

Бывший наставник "Сельты" Бериссо назначен на пост главного тренера "Севильи"Спорт 8 июня, 3:50
"Известия": карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентовЭкономика и бизнес 8 июня, 3:15
Футболист "Челси" Коста заявил, что будет искать новый клуб после сообщения от КонтеСпорт 8 июня, 2:50
Мишель Обама рассказала, что ее муж в течение 8 лет у власти надевал один и тот же смокингОбщество 8 июня, 2:13
Известный грузинский футболист и тренер Серго Кутивадзе скончался в возрасте 72 летСпорт 8 июня, 2:05
СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракетМеждународная панорама 8 июня, 1:50
Кризис в Заливе: Кувейт продолжает "челночную дипломатию"Международная панорама 8 июня, 1:26
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с ПутинымКультура 8 июня, 1:14
CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандалаМеждународная панорама 8 июня, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Платежная карта "Мир" может стать электронной зачетной книжкой студентов к 2018 году, сообщили газете "Известия" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Как пояснили в НСПК, карта будет привязана к зачетным книжкам по аналогии с электронными дневниками и журналами, а вся информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов. По данным издания, студенты будут идентифицироваться по картам и смогут узнавать оценки через интернет, в том числе с мобильного телефона, а преподаватели получат право на ввод и редактирование оценок.
Национальная платежная система "Мир" создана летом 2014 года после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции.
Всего к маю 2017 года к платежной системе "Мир" присоединились 356 банков, или 58% от всех российских кредитных организаций. Из них 75 выпускают карты этой системы, 181 - принимают ее в своих устройствах. Объем эмиссии платежной карты "Мир" на начало июня составил около 8 млн штук.