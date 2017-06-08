Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд ввел процедуру наблюдения для бывшего генподрядчика строительства Восточного

Экономика и бизнес
8 июня, 7:39 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 8, июня. /ТАСС

Введение процедуры позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате при этом считается приоритетной

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в ФГУП "ГВСУ №6" (бывший ФГУП "Дальспецстрой", бывший генподрядчик строительства первой очереди космодрома Восточный) в целях финансового оздоровления предприятия, сообщил журналистам генеральный директор ФГУП Андрей Назаров.

"Суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ОАО "Амурметалл" на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков, назначен управляющий. Мы расцениваем этот путь к финансовому оздоровлению строительного предприятия, что позволит нам выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства. ГВСУ №6 продолжает свою деятельность в обычном режиме, планово выплачивается задолженность по заработной плате", - сказал Назаров.

Он отметил, что введение процедуры наблюдения позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате при этом считается приоритетной. Введение процедуры также позволит разблокировать счета организации и свободно осуществлять перевод платежей.

По оценке гендиректора, процедура наблюдения может растянуться на полтора года, после чего управляющий сделает вывод о дальнейшей судьбе предприятия, один из вариантов развития событий - полное финансовое оздоровление, другой - введение конкурсного управления и банкротство. "Постараемся вытащить предприятие, введение процедуры наблюдения нам в этом поможет", - подчеркнул он.

Назаров добавил, что процедура наблюдения не повлияет на выполнение обязательств перед дольщиками, их права будут соблюдаться. "На дольщиках это никак не отразиться, будем достраивать то, что должны, и сдавать объекты", - сказал он.

На предприятии, по словам Назарова, проходит оптимизация производственных процессов и числа сотрудников. В частности, на космодроме Восточный, однако там уволено не более 1% работников, остальные специалисты переведены в другие структурные подразделения. В рамках финансового оздоровления, ГВСУ №6 намерено отказаться от непрофильной деятельности.

Погашение долгов по зарплате

Ранее ТАСС сообщал, что ГВСУ №6 выплатило около 400 млн рублей долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный. Это 80% от общего объема задолженности. Оставшаяся часть долга будет погашена до конца июня.

"Дальспецстрой" до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.

Для стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления, ведется работа по возмещению дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье
6
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
7
Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов
Темы дня
Загрузка...
Реклама