Суд ввел процедуру наблюдения для бывшего генподрядчика строительства Восточного

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в ФГУП "ГВСУ №6" (бывший ФГУП "Дальспецстрой", бывший генподрядчик строительства первой очереди космодрома Восточный) в целях финансового оздоровления предприятия, сообщил журналистам генеральный директор ФГУП Андрей Назаров.

"Суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ОАО "Амурметалл" на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков, назначен управляющий. Мы расцениваем этот путь к финансовому оздоровлению строительного предприятия, что позволит нам выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства. ГВСУ №6 продолжает свою деятельность в обычном режиме, планово выплачивается задолженность по заработной плате", - сказал Назаров.

Он отметил, что введение процедуры наблюдения позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате при этом считается приоритетной. Введение процедуры также позволит разблокировать счета организации и свободно осуществлять перевод платежей.

По оценке гендиректора, процедура наблюдения может растянуться на полтора года, после чего управляющий сделает вывод о дальнейшей судьбе предприятия, один из вариантов развития событий - полное финансовое оздоровление, другой - введение конкурсного управления и банкротство. "Постараемся вытащить предприятие, введение процедуры наблюдения нам в этом поможет", - подчеркнул он.

Назаров добавил, что процедура наблюдения не повлияет на выполнение обязательств перед дольщиками, их права будут соблюдаться. "На дольщиках это никак не отразиться, будем достраивать то, что должны, и сдавать объекты", - сказал он.

На предприятии, по словам Назарова, проходит оптимизация производственных процессов и числа сотрудников. В частности, на космодроме Восточный, однако там уволено не более 1% работников, остальные специалисты переведены в другие структурные подразделения. В рамках финансового оздоровления, ГВСУ №6 намерено отказаться от непрофильной деятельности.

Погашение долгов по зарплате

Ранее ТАСС сообщал, что ГВСУ №6 выплатило около 400 млн рублей долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный. Это 80% от общего объема задолженности. Оставшаяся часть долга будет погашена до конца июня.

"Дальспецстрой" до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.

Для стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления, ведется работа по возмещению дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль.