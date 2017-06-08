Теплоход "Генерал Ватутин" отправится на ремонт после прибытия в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Украинский теплоход "Генерал Ватутин", который был продан новому владельцу и отправился в Россию, будет направлен на ремонт после прибытия в Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба АО "Ростовский порт".

"В порт Ростова-на-Дону прибывает пассажирский теплоход "Генерал Ватутин", флаг Белиза, приобретен у украинского судовладельца московской пассажирской компанией. После проведения таможенной очистки на причале №13 АО "Ростовский порт" судно проследует на ремонт в Аксайский ССРЗ "Мидель", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в диспетчерской службе порта, теплоход стоял до 02:00 (время совпадает с московским) в Таганрогском заливе. После этого он продолжил движение в сторону Ростова-на-Дону. В черте города "Генерал Ватутин" находился около 07:00, а после разводки моста смог продолжить путь к порту.

Как ранее сообщил глава оператора речных круизов "Инфофлот", собственником теплохода является российский представитель сейшельской компании Skypoint Limited, образованной в 2013 году. По его словам, это первый опыт сейшельской компании по работе с круизными судами. Компания планирует эксплуатировать судно на российских реках через дочернюю структуру в России. Название российской структуры Сахаров не уточнил.

Ранее украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что "Генерал Ватутин" якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене. Президент бывшего арендатора судна, круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что судно было перепродано, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону. В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что теплоход прошел пограничный контроль, позже выяснилось, что с 2018 года судно будет обслуживать российских туристов на речных круизах.

"Генерал Ватутин" был построен в Германии, судну больше 30 лет. Четырехпалубный лайнер, способный вместить до 280 пассажиров, займет на речном круизном рынке России сегмент "выше среднего".