"Газпром" в 2017 году построит 1100 км газопровода "Сила Сибири"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 г. построит более 1100 км газопровода "Сила Сибири" при общей проектной протяженности в 3000 км, сообщил журналистам зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.
"В этом году планируем построить более 1100 км", - сказал он.