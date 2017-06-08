"Газпром" в 2017 году построит 1100 км газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 г. построит более 1100 км газопровода "Сила Сибири" при общей проектной протяженности в 3000 км, сообщил журналистам зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.

"В этом году планируем построить более 1100 км", - сказал он.