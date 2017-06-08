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ФАС рассмотрит 24 июля дело в отношении Microsoft

Экономика и бизнес
8 июня, 10:09 UTC+3

Дело о злоупотреблении корпорацией доминирующим положением на операционной системе Windows возбуждено по обращению "Лаборатории Касперского"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит 24 июля дело о злоупотреблении корпорацией Microsoft доминирующим положением на операционной системе Windows. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Дело возбуждено по обращению "Лаборатории Касперского", которая на днях подала аналогичную жалобу в Еврокомиссию.

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