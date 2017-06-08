ФАС рассмотрит 24 июля дело в отношении Microsoft

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит 24 июля дело о злоупотреблении корпорацией Microsoft доминирующим положением на операционной системе Windows. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Дело возбуждено по обращению "Лаборатории Касперского", которая на днях подала аналогичную жалобу в Еврокомиссию.