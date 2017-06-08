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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Газпром" получил ценовое предложение от "Сахалина-1" для поставок газа на третью очередь СПГ-завода "Сахалина-2", сообщил журналистам заместитель председателя правления Александр Медведев.
"Мы только что получили ценовое предложение от "Сахалина-1", будем сейчас его прорабатывать", - сказал он.
Медведев добавил, что "Газпром" не исключает строительства газопровода в Японию, если это будет экономически целесообразно.
"Из общих предпосылок нельзя исключить, что экономически будет целесообразно такой трубопровод построить. Перспектива и обстановка хорошая, все наши контрагенты настроены на продуктивную работу", - отметил он.
Японский бизнес участвует в разработке нефтегазовых месторождений "Сахалин-1", "Сахалин-2", в строительстве завода СПГ на полуострове Ямал. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с японским премьером вопрос совместного возведения газопровода "Сахалин - Хоккайдо", создание морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперацию в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
Проект "Сахалин-1" ("Роснефть" владеет 20%, американская ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC - 20%), разрабатываемый на условиях соглашения о разделе продукции, предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.
"Газпром" неоднократно инициировал переговоры с "Роснефтью" о продаже газа с проекта "Сахалин-1" для сжижения его на своем СПГ-заводе - единственном действующем на данный момент заводе по сжижению газа в России "Сахалин-2" (оператор - Sakhalin Energy, в котором у "Газпрома" 50% +1 акция, Shell - 27,5% -1 акция, у японских Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно).