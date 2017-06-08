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Более 3 тысяч представителей 50 стран примут участие в ВЭФ-2017

Экономика и бизнес
8 июня, 11:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Более 3 тысяч официальных лиц, экспертов и представителей СМИ из порядка 50 стран примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Третий Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, - напомнила дипломат. - В настоящее время завершается подготовка повестки дня форума, которая с учетом масштабности задач будет охватывать широкий спектр вопросов".

"Прорабатывается вопрос приглашения и участия зарубежных гостей различных уровней, - сообщила Захарова. - В общей сложности планируется принять более 3000 высокопоставленных официальных лиц, руководителей ведущих компаний, экспертов, представителей СМИ из порядка 50 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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