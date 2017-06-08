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Дальневосточные инвестпроекты профинансируют на 20 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 июня, 11:10 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Субъекты малого и среднего предпринимательства края смогут воспользоваться краткосрочными и инвестиционными кредитами

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ХАБАРОВСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Инвестиционные проекты Дальнего Востока в ближайшее время будут профинансированы на сумму около 20 млрд рублей.

Об этом сообщил председатель Дальневосточного Сбербанка Дмитрий Суховерхов на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

"В регионе мы видим большой потенциал в области реализации инвестиционных проектов. Наш банк готов оказывать содействие новым и потенциальным инвесторам. От них на рассмотрении сегодня находятся заявки на сумму около 20 млрд рублей, которые в ближайшее время мы планируем профинансировать. Мы также готовы наращивать сотрудничество с региональными властями не только в области поддержки бизнеса, но и развивать социальный вектор", - приводятся слова Суховерхова в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Новый председатель Дальневосточного Сбербанка (с конца марта 2017 года) сказал на встрече с главой региона, что субъекты малого и среднего предпринимательства края смогут воспользоваться краткосрочными (до 3 лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционными кредитами (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых.

Такую возможность предприниматели региона получат в рамках программы "Доступный кредит для МСП", реализуемой Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Между организациями подписано соглашение о дополнительном финансировании этой программы в размере 5 млрд рублей.

Шпорт отметил важность совместных социальных проектов и доступность финансовых услуг в отдаленных и труднодоступных территориях края. "Этот вопрос является важнейшим для социальной стабильности. В крае у банка одна из крупнейших филиальных сетей, которая обеспечивает доступность различных финансовых услуг. Важно, что руководство это понимает, не сокращая своего присутствия", - сказал губернатор.

Дальневосточный банк Сбербанка России - крупнейший банк Дальнего Востока, представлен в пяти субъектах федерации - Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске. Кредитная организация оказывает финансовую поддержку более 400 инвестиционным проектам из числа всех отраслей экономики региона, начиная с авиастроения и заканчивая золотодобычей.

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Шпорт, Вячеслав Иванович
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