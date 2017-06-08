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Глава Microsoft Россия покидает компанию

Экономика и бизнес
8 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Павел Бетсис займется собственными проектами вне России

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Президент Microsoft Россия Павел Бетсис

Президент Microsoft Россия Павел Бетсис

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Microsoft Россия Павел Бетсис, контракт которого истекает в июле, не будет его продлевать и планирует покинуть компанию в августе.

Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с планами менеджера.

По словам собеседника агентства, Бетсис займется собственными проектами вне России. О новом назначении в российском Microsoft будет объявлено в ближайшие 2-3 недели.

Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила ТАСС, что компания слухи не комментирует.

Бетсис пришел в компанию в 2014 г. До этого он занимал пост вице-президента Cisco в России и СНГ, а также возглавлял Cisco Systems Россия. За время его руководства Microsoft в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного.

Компания не раскрывает показатели, однако другой источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в кризисный 2014-2015 финансовый год (длился с 1 июля по 31 июня) объем бизнеса в долларах показал нулевой рост, в 2015-2016 гг. - вырос на 2-5%, а в текущем финансовом году компания ожидает роста на уровне 10-15%.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского рынка информационных технологий в 2015 г. снизился на 8,8%, что ниже уровня 2014 г. в сопоставимых ценах, и составил 740 млрд руб., объем российского IT-рынка за 2016 г. снизился на 1,7% - до 747,4 млрд руб. По прогнозам исследовательской компании IDC, сокращение российского IT-рынка в 2016 г. будет на уровне 13%, в 2015 г. он сократился на 33% по сравнению с показателями 2014 г.

По словам собеседника агентства, за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса (основной рост), и среднего и малого бизнеса. Рост связан с натуральным увеличением потребностей бизнеса в IT-решениях, продлением контрактов и появлением новых IT-решений.

Доля госсектора и сегмента пользовательских решений в структуре выручки Microsoft незначительно снизилась. В целом она не превышала 15% общего бизнеса компании.

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