Глава Microsoft Россия покидает компанию

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Microsoft Россия Павел Бетсис, контракт которого истекает в июле, не будет его продлевать и планирует покинуть компанию в августе.
Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с планами менеджера.
По словам собеседника агентства, Бетсис займется собственными проектами вне России. О новом назначении в российском Microsoft будет объявлено в ближайшие 2-3 недели.
Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила ТАСС, что компания слухи не комментирует.
Бетсис пришел в компанию в 2014 г. До этого он занимал пост вице-президента Cisco в России и СНГ, а также возглавлял Cisco Systems Россия. За время его руководства Microsoft в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного.
Компания не раскрывает показатели, однако другой источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в кризисный 2014-2015 финансовый год (длился с 1 июля по 31 июня) объем бизнеса в долларах показал нулевой рост, в 2015-2016 гг. - вырос на 2-5%, а в текущем финансовом году компания ожидает роста на уровне 10-15%.
При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского рынка информационных технологий в 2015 г. снизился на 8,8%, что ниже уровня 2014 г. в сопоставимых ценах, и составил 740 млрд руб., объем российского IT-рынка за 2016 г. снизился на 1,7% - до 747,4 млрд руб. По прогнозам исследовательской компании IDC, сокращение российского IT-рынка в 2016 г. будет на уровне 13%, в 2015 г. он сократился на 33% по сравнению с показателями 2014 г.
По словам собеседника агентства, за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса (основной рост), и среднего и малого бизнеса. Рост связан с натуральным увеличением потребностей бизнеса в IT-решениях, продлением контрактов и появлением новых IT-решений.
Доля госсектора и сегмента пользовательских решений в структуре выручки Microsoft незначительно снизилась. В целом она не превышала 15% общего бизнеса компании.