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Арктика в Астане: что увидели посетители российского павильона на ЭКСПО-2017

Экономика и бизнес
10 июня, 12:14 UTC+3

Делегация нашей страны предлагает добывать энергию будущего на просторах русского Севера

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ожидает гостей церемонии открытия ЭКСПО-2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ожидает гостей церемонии открытия ЭКСПО-2017

© Михаил Метцель/ТАСС

В столице Казахстана Астане открылась специализированная международная выставка ЭКСПО-2017. Основной темой глобального события, которое продлится три месяца, станет энергетика: главный слоган ЭКСПО: "Энергия будущего".

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В выставке принимают участие 115 стран.

Российский павильон — один из самых больших — он занимает площадь более чем в тысячу квадратных метров. В экспозиции сделан акцент на способность нашей страны обеспечить энергетическую безопасность всего мира, используя ресурсы русского Севера при сохранении уникальной экосистемы Арктики.

Айсберг внутри

Войти в павильон России можно через "портал энергии". Знакомство с основной экспозицией начинается с инсталляции "Энергия Арктики". Мультимедийные декорации, имитирующие арктические льды и искусственное северное сияние, позволяет прочувствовать атмосферу Севера.

Внутри павильона гости смогут отдохнуть от летней астанинской жары. В его центре установлен настоящий айсберг. Вокруг глыбы льда, в бассейне демонстрируются макеты российских ледоколов, которые прокладывают путь к ресурсам Арктики. Также в павильоне представляют свои экспозиции российские компании, которые работают в сфере энергетики.

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"Энергия будущего" раскрыта в тематических секторах, посвященных достижениям отечественной энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе альтернативной и возобновляемой энергетики.

В поддержку Года экологии в России на экспозиции также представлена тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны. Посетитель могут увидеть динамичные видео-инсталляции: "Природный мир Арктики", "Подводный мир Арктики. Шельф", "Арктическая флора и фауна. Льды". Особое внимание уделено проектам сохранения и восстановления популяции редких животных.

В рамках участия России на ЭКСПО-2017 организована международная деловая программа, посвященная самым актуальным направлениям в энергетической сфере. Главной темой станет поиск глобального энергетического баланса.

Шар будущего

Организаторы ЭКСПО 2017 заявляют, что главная цель международной выставки — поиск новых, возобновляемых источников энергии, а также добыча и использование традиционных энергоносителей наиболее безопасными, как для человека, так и для природы, способами.

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Ключевыми темами для дискуссии будут:

  • Стимулирование использования возобновляемых источников энергии

  • Эффективность использования и рациональное потребление энергии

  • Электрификация транспорта

  • Доступность экологически чистой энергии

  • Глобальное потепление и изменение климата

  • Загрязнение окружающей среды и влияние на здоровье человека

Центральный павильон на выставке, который выглядит как огромный стеклянный шар, высотой в 100 метров, называется "Энергия будущего". На первом этаже разместилась экспозиция принимающей страны — Казахстана. На остальных семи – посетители павильона увидят примеры использования энергии космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетики. Последний этаж шара занимает смотровая площадка.

Сергей Круглов

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ЭКСПО-2017 Освоение Арктики
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