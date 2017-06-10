Арктика в Астане: что увидели посетители российского павильона на ЭКСПО-2017

В столице Казахстана Астане открылась специализированная международная выставка ЭКСПО-2017. Основной темой глобального события, которое продлится три месяца, станет энергетика: главный слоган ЭКСПО: "Энергия будущего".

В выставке принимают участие 115 стран.

Российский павильон — один из самых больших — он занимает площадь более чем в тысячу квадратных метров. В экспозиции сделан акцент на способность нашей страны обеспечить энергетическую безопасность всего мира, используя ресурсы русского Севера при сохранении уникальной экосистемы Арктики.

Айсберг внутри

Войти в павильон России можно через "портал энергии". Знакомство с основной экспозицией начинается с инсталляции "Энергия Арктики". Мультимедийные декорации, имитирующие арктические льды и искусственное северное сияние, позволяет прочувствовать атмосферу Севера.

Внутри павильона гости смогут отдохнуть от летней астанинской жары. В его центре установлен настоящий айсберг. Вокруг глыбы льда, в бассейне демонстрируются макеты российских ледоколов, которые прокладывают путь к ресурсам Арктики. Также в павильоне представляют свои экспозиции российские компании, которые работают в сфере энергетики.

"Энергия будущего" раскрыта в тематических секторах, посвященных достижениям отечественной энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе альтернативной и возобновляемой энергетики.

В поддержку Года экологии в России на экспозиции также представлена тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны. Посетитель могут увидеть динамичные видео-инсталляции: "Природный мир Арктики", "Подводный мир Арктики. Шельф", "Арктическая флора и фауна. Льды". Особое внимание уделено проектам сохранения и восстановления популяции редких животных.

В рамках участия России на ЭКСПО-2017 организована международная деловая программа, посвященная самым актуальным направлениям в энергетической сфере. Главной темой станет поиск глобального энергетического баланса.

Шар будущего

Организаторы ЭКСПО 2017 заявляют, что главная цель международной выставки — поиск новых, возобновляемых источников энергии, а также добыча и использование традиционных энергоносителей наиболее безопасными, как для человека, так и для природы, способами.

Ключевыми темами для дискуссии будут:

Стимулирование использования возобновляемых источников энергии

Эффективность использования и рациональное потребление энергии

Электрификация транспорта

Доступность экологически чистой энергии

Глобальное потепление и изменение климата

Загрязнение окружающей среды и влияние на здоровье человека

Центральный павильон на выставке, который выглядит как огромный стеклянный шар, высотой в 100 метров, называется "Энергия будущего". На первом этаже разместилась экспозиция принимающей страны — Казахстана. На остальных семи – посетители павильона увидят примеры использования энергии космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетики. Последний этаж шара занимает смотровая площадка.

Сергей Круглов