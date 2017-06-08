Компания из Адыгеи начнет в этом году поставки пшеницы в Сирию

МАЙКОП, 8 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Адыгейская компания "Адыг-Юрак", начавшая в мае импорт овощей из Сирии, планирует в текущем году приступить к поставкам российской пшеницы в эту страну, рассказал ТАСС гендиректор компании Аслан Панеш. Эксперты считают коммерческие поставки зерна перспективными в случае наличия покупательской способности в Сирии.

"Адыг-Юрак" планирует начать экспорт в Сирию российской пшеницы, выращенной аграриями Крыма, Краснодарского края и Адыгеи, уже в августе - сентябре. Первая партия нового урожая составит порядка 200 тыс. тонн, а в целом в этом и будущем году общий объем пшеницы, экспортируемой по контракту в Сирии, составит 1 млн - 1,2 млн тонн", - рассказал гендиректор компании.

По его словам, зерно второго, третьего и четвертого класса, запрашиваемое сирийской стороной, будет выгружаться в портах Трабзона (Турция) и Латакии (Сирия) для переработки в муку. Из произведенной муки сирийские бизнесмены намерены изготавливать восточные сладости, которые, в свою очередь, планируется поставлять в Россию.

В начале июня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что Россия может наладить экспорт зерна и мяса в Сирию, если страна будет платежеспособна. По его словам, России "нужно агрессивную политику вести, расталкивать локтями и занимать эти ниши". Говоря об импорте сирийской сельхозпродукции в РФ, Ткачев отметил, что товары из Сирии поставляются пока небольшими партиями - до тысячи тонн.

В целом Ближний Восток остается лидером по закупкам российского зерна. Крупнейшим импортером в регионе является Турция, среди импортеров также Иран, Саудовская Аравия. В конце прошлого года сообщалось, что урожай пшеницы в Сирии упал почти в два раза - до 1,3 млн тонн, это самый низкий валовой сбор за 27 лет, а боевые действия и засуха в стране поставили аграрный сектор на грань коллапса.

Перспективный рынок

Учредитель Южного аграрного агентства Александр Гавриленко считает перспективным направлением поставки российского зерна в Сирию, учитывая удачную логистику и конкурентоспособность российских продуктов после девальвации рубля.

"Наша страна традиционно на причерноморском рынке - Южная Европа, Ближний Восток, Северная Африка - является лидером среди других трех стран, поставляющих зерно, - Франции, Украины и Венгрии. Российское зерно, особенно третьего класса, самое конкурентоспособное, потому что оно хорошего качества и относительно дешево, да и логистика прекрасная. Зерно очень сильно подешевело, особенно после девальвации рубля в 2014 году. Сейчас рынок немного укрепился, но, тем не менее, Россия традиционно выигрывает практически все госконтракты в Египте", - сказал Гавриленко.

По словам руководителя Российского зернового союза Аркадия Злочевского, Россия ведет поставки зерна в Сирию и по коммерческим каналам, и по гуманитарным.

"С бизнесовыми поставками туда проблема, потому что денег нет у сирийцев. Если платежеспособность будет - почему бы и нет", - отметил он.

Импорт овощей

Компания "Адыг-Юрак" в конце весны импортировала из Сирии в РФ первую партию томатов (50 тонн), которая поступила на прилавки магазинов сети "Магнит" - с ней "Адыг-Юрак" заключила годовой контракт. К отправке в Россию готовится партия фруктов и ягод весом в 200-300 тонн. До конца лета импорт овощей и фруктов из нетронутых войной сирийских провинций Латакия и Тартус должна достичь 6 тысяч тонн.

На российских прилавках появятся выращенные в Сирии персики, сливы, черешня, абрикос, нектарин, сливы, картофель, лук, помидоры, цветная капуста, баклажаны, а также оливковое масло и оливы. Весной 2018 года "Адыг-Юрак" планирует выйти на годовой объем импорта овощей и фруктов в 80-90 тыс. тонн, инвестировав в организацию поставок $5-10 млн.

"Россия заинтересована в поставках овощей и фруктов (из Сирии - прим. ТАСС). С Турцией отношения нестабильные: мы то дружим, то ругаемся, идет подковерная торговая война. И если у нас будет дополнительный источник поставок - это будет надежней", - считает учредитель Южного аграрного агентства Александр Гавриленко.

"Зеленый коридор"

Идея снабжать россиян выращенными в Сирии овощами и фруктами зародилась у бизнесмена их Адыгеи еще три года назад. В феврале 2015 года Аслан Панеш в составе российской делегации побывал в Сирии с бизнес-миссией, делегация ознакомилась в Латакии и Тартусе с условиями для строительства "экспортно-импортной деревни" в рамках проекта "Сирийский зеленый коридор", предусматривающего организацию экспорта в Россию из Сирии недорогих и качественных продовольственных товаров.

В 2015 году из Адыгеи в Сирию было экспортировано 1,2 тыс. тонн риса, часть которого выращена в регионе, а также подсолнечное масло от местных производителей.

"Импорт из Сирии в период санкций выгоден России, он рождает конкуренцию на продовольственном российском рынке и позволяет покупателю выбрать качественный товар по привлекательной цене. Сегодня Сирия - это Россия 1980-1990-х годов, овощи выращиваются естественным путем - в грунте, а не в минеральной вате на физрастворе. Берешь в руки помидор и вспоминаешь выращенный на грядке - душистый, сочный, пахнущий солнцем и землей. Война не позволяет завозить в страну химические удобрения, и это - плюс для потребителя продукции", - говорит Панеш.

По словам бизнесмена, он работает на Ближнем Востоке уже около 20 лет, хорошо знает Сирию и поддерживает связи с адыгской диаспорой - в настоящее время в Сирии живут около 200 тыс. человек адыгского происхождения.

"В Сирии плодородная земля, хороший климат и трудолюбивый народ, мечтающий о мире. Мир длиннее войны, она закончится, и мне хочется помочь людям заработать деньги своим честным трудом. Сирийские бизнесмены выращивают качественный продовольственный товар, недорого и быстро шьют одежду из натуральных тканей, которая поставляется в Италию и Испанию. Сейчас рынок сбыта для них ограничен, и поставки в Россию дадут бизнес-сообществу Сирии возможность поднять экономику", - подчеркнул собеседник агентства.

Для более тесного взаимодействия с сирийским бизнесом Панеш открыл в центре столицы Адыгеи офис, где приезжающие в Россию представители сирийского бизнес-сообщества могут вести переговоры о сотрудничестве с российскими предпринимателями.