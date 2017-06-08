МОЭСК сохраняет планы по покупке ОЭК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. МОЭСК (входит в "Россети") прорабатывает вопрос о покупке у правительства Москвы Объединенной энергетической компании (ОЭК), сообщил глава МОЭСК Петр Синютин на годовом собрании акционеров, говоря о планах компании на текущий год.

"Одним из стратегических направлений работы МОЭСК в Москве в 2017 году остается вопрос проработки объединения активов с ОЭК",- сказал Синютин.

Он добавил, что совершение этой сделки "позволит получить более стабильное регулирование".

Говоря о сотрудничестве с Московской областью, глава МОЭСК отметил, что компании было бы интересно реализовывать проекты подключения к сетям технологических парков области.

Сделка по покупке ОЭК у правительства Москвы была заморожена в 2015 году. В том же году ФАС разрешила МОЭСК приобрести 100% ОЭК.

ОЭК - электросетевая компания, которая принадлежит правительству Москвы.

МОЭСК - крупнейшая межрегиональная распределительная сетевая компания России, она обслуживает потребителей Москвы и Московской области. Компания оказывает услуги по доставке электроэнергии потребителям и технологическому присоединению к электрическим сетям. Контрольным пакетом акций МОЭСК (50,9%) владеют "Россети".