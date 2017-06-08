Волгоградская область лидирует по мошенничествам с ОСАГО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Волгоградская и Челябинская области, а также Ингушетия возглавили рейтинг проблемных регионов по числу мошенничеств с ОСАГО, рассказал в четверг журналистам президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
"Согласно данным за I квартал 2017 года, три субъекта РФ возглавили рейтинг "токсичных" регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место - Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно", - сказал он.
Согласно рейтингу, наименее проблемными регионами стали Калининградская и Сахалинская области, а также Якутия.
Юргенс отметил, что 8 июня состоялось совещание по проблемам ОСАГО в УРФО с участием правоохранительных и надзорных ведомств. "В частности, в Челябинской области было возбуждено за прошлый год 261 уголовное дело, из которых 219 прекращено. Также в "двадцатку" вошла Свердловская область, которая поднялась с 32 места на 18", - сказал он.
По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, в РФ основным видом мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы (ущерб порядка 20 млрд рублей). На втором месте - изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО (ущерб 10-15 млрд рублей), на последнем месте мошенничество со стороны страхователей (держателей полисов ОСАГО, ущерб порядка 7-10 млрд рублей).