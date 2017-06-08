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ЦСР предлагает создать административный трибунал для борьбы с бюрократией

Экономика и бизнес
8 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Трибунал сможет отменять подзаконные акты, которые не позволяют удобно и рационально решать какую-то жизненную ситуацию, не дают развиваться новым технологиям и бизнес-отношениям

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает создать специальный орган для быстрой отмены устаревших и избыточных подзаконных нормативных актов - административный трибунал, сообщила ТАСС вице-президент ЦСР Мария Шклярук.

По ее словам, трибунал сможет отменять подзаконные акты (не законы), которые не позволяют удобно и рационально решать какую-то жизненную ситуацию, не дают развиваться новым технологиям, бизнес-отношениям и т. д.

"Нормативный правовой акт или его часть рассматриваются на соответствие (этим принципам), если он уже явно устаревший, несовременный или содержит такие препятствия, административный трибунал может императивно его отменить своим решением", - объяснила Мария Шклярук. Это будет "центральный орган по дерегулированию, дебюрократизации и проводник здравого смысла в регулирование подзаконных актов", заключила она.

В сокращенном виде идея была представлена президенту 30 мая, во время презентации стратегии ЦСР его главой Алексеем Кудриным. В подробном виде это содержится в предложениях по реформе госуправления, которая обсуждается с экспертами на площадке ЦСР, отметила Шклярук.

Предполагается, что трибунал будет коллегиальным органом исполнительной власти, состоящим из семи-девяти человек, решение будет приниматься большинством голосов. "Идут обсуждения, должен возглавить его президент, или председатель правительства, или можно пойти какими-то другими путями", - сказала вице-президент ЦСР.

В качестве дерегулирующего органа трибунал может проработать три-четыре года, а потом он может перейти на оценку регулирующего и фактического воздействия, считает Шклярук (сейчас функция оценки регулирующего воздействия внедрена в Минэкономразвития). "То, что делает Минэк - это примерно 15% от того, что нужно делать, чтобы выстраивать всю систему "умного" регулирования. При том, что Минэк делает много", - заявила она.

Сокращение числа чиновников

Например, трибунал мог бы отменить дублирующие или избыточные функции федеральных органов исполнительной власти (сейчас этих функций 10500), продолжила Шклярук. Кроме того, ЦСР предлагает часть функций государства отдать негосударственным подрядчикам, на аутсорсинг. "И это будет способствовать сокращению числа госслужащих", - считает вице-президент ЦСР.

О предложениях Кудрина сократить число госслужащих на 30% 7 июня сообщила газета "Коммерсантъ". Это должно произойти за счет сокращения функционала и оптимизации процессов, подчеркнула Мария Шклярук. "Чтобы сокращая число госслужащих, иметь возможность поднять зарплату тем, кто останется, и требовать с них более содержательной работы на результат", - заключила она.

Закон законов

Также ЦСР в рамках предложений по регуляторной реформе может обсудить варианты проекта "закона законов" - документа, который регулирует процедуру принятия и введения в действие законов в РФ (за последние 20 лет был предпринят ряд попыток принять закон "О нормативных правовых актах в РФ").

В России складывается непредсказуемая правовая среда, говорится в материалах ЦСР к совещанию по регуляторной политике, которое прошло 8 июня: многие законы принимаются хаотично и носят конъюнктурный характер, при этом часто преследуют неверные цели и вызывают негативные последствия. Не обеспечивается отклонение инициатив, которые опираются на ведомственные или частно-групповые интересы и противоречат целям долгосрочного развития страны, говорится в материалах. Попытки государства исправить ситуацию приводят к еще большей правовой нестабильности, в результате "сохраняется необоснованная нагрузка на субъекты предпринимательства и не происходит решающего улучшения делового климата", подытоживают авторы.

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