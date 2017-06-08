Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь России подготовила проект закона, определяющего требования к оборудованию и программному обеспечению, которое необходимо будет использовать операторам для выполнения требований антитеррористического пакета законов - так называемого "пакета Яровой".

Уведомление о начале публичных обсуждений "Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий" опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов. Эти правила необходимы для сертификации такого оборудования и использования его на сети связи общего пользования.

Цель подготовленных Минкомсвязью правил - "обеспечить целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи РФ при использовании на сетях связи технических средств оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)". К техническим средствам относится, в том числе, софт, а также "средства накопления голосовой информации".

Предполагается, что документ вступит в силу в марте 2018 г. Его публичное обсуждение продлится до 21 июня 2017 г.

"Пакет Яровой" с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в срок до трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Необходимы технические средства

Для выполнения требований "пакета Яровой" необходимо разработать, сертифицировать и установить на сети связи общего пользования специальные технические средства ОРМ, отмечается в уведомлении о разработке правил. "В противном случае уполномоченные государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не будут иметь технической возможности своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию о субъектах контроля и контролируемых параметрах с использованием информации, передаваемой (принимаемой) пользователями услуг связи по сети связи общего пользования", - уточняется там.

Чтобы сертифицировать эти технические средства ОРМ, в лабораториях (центрах) сертификационных испытаний средств связи будут проведены их испытания на основании правил применения. На основании результатов испытания Россвязь принимает решение о выдаче сертификата или обоснованном отказе в выдаче в срок не более 30 дней. Затем она публикует информацию о внесении сертификата соответствия в специальный реестр или исключении из него. Роскомнадзор следит, чтобы операторы связи использовали на сетях связи только сертифицированное оборудование.