Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"

Экономика и бизнес
8 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В законопроекте также прописаны требования к программному обеспечению

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MICK TSIKAS

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь России подготовила проект закона, определяющего требования к оборудованию и программному обеспечению, которое необходимо будет использовать операторам для выполнения требований антитеррористического пакета законов - так называемого "пакета Яровой".

Уведомление о начале публичных обсуждений "Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий" опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов. Эти правила необходимы для сертификации такого оборудования и использования его на сети связи общего пользования.

Цель подготовленных Минкомсвязью правил - "обеспечить целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи РФ при использовании на сетях связи технических средств оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)". К техническим средствам относится, в том числе, софт, а также "средства накопления голосовой информации".

Предполагается, что документ вступит в силу в марте 2018 г. Его публичное обсуждение продлится до 21 июня 2017 г.

"Пакет Яровой" с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в срок до трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Необходимы технические средства

Для выполнения требований "пакета Яровой" необходимо разработать, сертифицировать и установить на сети связи общего пользования специальные технические средства ОРМ, отмечается в уведомлении о разработке правил. "В противном случае уполномоченные государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не будут иметь технической возможности своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию о субъектах контроля и контролируемых параметрах с использованием информации, передаваемой (принимаемой) пользователями услуг связи по сети связи общего пользования", - уточняется там.

Чтобы сертифицировать эти технические средства ОРМ, в лабораториях (центрах) сертификационных испытаний средств связи будут проведены их испытания на основании правил применения. На основании результатов испытания Россвязь принимает решение о выдаче сертификата или обоснованном отказе в выдаче в срок не более 30 дней. Затем она публикует информацию о внесении сертификата соответствия в специальный реестр или исключении из него. Роскомнадзор следит, чтобы операторы связи использовали на сетях связи только сертифицированное оборудование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама