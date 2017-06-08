Россия готова нарастить поставки продовольствия в Катар

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия готова увеличить поставки продовольствия в Катар, но официального обращения в Минсельхоз РФ не поступало, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Наше государство располагает большим экспортным потенциалом, и если он востребован, безусловно, это возможно", - сказал он.

Однако, отметил Хатуов, Катар пока не обращался в российское министерство для содействия по наращиванию продовольственного экспорта. "Официально Катар в Минсельхоз не обращался. Вряд ли такое обращение может произойти: мы находимся в международном рынке и все это происходит через биржевые торги", - пояснил он.

Россия может предложить широкую номенклатуру продукции на экспорт, добавил Хатуов. "Россия готова экспортировать зерно, рис, сахар, масло растительное. Мы готовы экспортировать мясную, молочную, мукомольную продукцию. Так что перечень очень большой", - сказал первый замминистра.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о поставках продовольствия и воды.

Крупнейший за последние годы дипломатический кризис в отношениях Дохи со странами Персидского залива и рядом стран региона вспыхнул после объявления о разрыве дипломатических отношений с Катаром Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Йемена, временного правительства Ливии, Мальдивской Республики и Республики Маврикий, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Республика Джибути понизили уровень своих дипломатических представительств.