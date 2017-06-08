ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.
Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.