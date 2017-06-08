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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Экономика и бизнес
8 июня, 14:54 UTC+3

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%

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Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ)

© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

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