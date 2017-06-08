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АСИ: регионам России необходимо развивать ГЧП в образовании и соцобеспечении

Экономика и бизнес
8 июня, 15:06 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 8, июня. /ТАСС

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что таким образом можно было бы развивать конкуренцию в сфере предоставления соцуслуг

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Российским регионам необходимо активнее реализовывать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в соцобеспечении и образовании, а организациям, развивающим данное направление, должны быть предоставлены равные с госучреждениями условия. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в кулуарах форума соцпредпринимательства.

По ее мнению, реализуемых в форме ГЧП проектов  недостаточно, при этом большинство из них приходится на здравоохранение, "то есть там, где есть тариф, который позволяет бизнесу идти туда, понимая свои издержки и норму прибыльности". "В социальном обеспечении, образовании таких проектов (в форме ГЧП - прим. ТАСС) единицы", - сказала она.

По ее мнению, ГЧП нужно развивать, так как "у любого государства никогда не хватит ресурсов для обновления инфраструктуры в социальной сфере для привлечения высококонкурентных технологий и специалистов". Однако, подчеркнула Чупшева, для привлечения в эту сферу инвесторов и в целом развития сферы необходимо создавать равные условия: если, например, госучреждение получает доплату из бюджета за оказание той или иной услуги, то и частное должно иметь право на нее. "Человек сам бы выбирал, в какое учреждение он пойдет: либо государственное, либо в частное, но государство компенсировало бы ему эту определенную сумму, гарантированную на уровне государства", - пояснила она.

Отчасти таким образом можно было бы развивать конкуренцию в сфере предоставления соцуслуг. "Государственные, муниципальные учреждения привыкли быть на государственном заказе и у них нет стимула улыбаться клиентам, пациентам. Где-то это работает, а для нас важно, чтобы это была система, а не ручное управление губернаторов. Для этого надо создавать конкуренцию и привлекать бизнес, развивать НКО", - добавила Чупшева.

В то же время  необходимо повышать уровень доверия населения к бизнесу и НКО, которые оказывают социальные услуги, считает она. "Здесь только хорошими примерами можно переломить ситуацию и показать - <...> это то, что действительно привносит в социальную сферу повышение качества и какие-то инновационные, современные подходы", - отметила Чупшева.

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