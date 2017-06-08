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Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификацию

Экономика и бизнес
8 июня, 15:41 UTC+3

Кроме того, Минфин предлагает регулировать криптовалюты как деривативные продукты

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jeff Chiu

Покупатели криптовалюты должны проходить идентификацию - замминистра финансов.

Кроме того, Минфин предлагает регулировать криптовалюты как деривативные продукты, подготовит предложения в течение полутора месяцев.

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