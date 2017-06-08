РФ и Китай планируют выпустить высокоскоростной грузовой поезд в 2019 г.

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СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Российско-китайский поезд для грузовых перевозок по высокоскоростной магистрали (ВСМ) планируется выпустить в 2019 г., заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в рамках Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".
"В данный момент заканчивается разработка технических требований к этому специальному подвижному составу, и вместе с китайскими коллегами планируется его выпуск уже в 2019 г.", - сказал он.
По словам Мишарина, поезд будет обеспечивать оптимальные условия перевозки для грузов, чувствительных к скорости и условиям поставок, а его скорость составит до 400 км/ч.
Ранее в интервью ТАСС Мишарин говорил, что поезда для высокоскоростной магистрали Москва - Казань будут производиться на территории России.
Он напомнил, что над проектом грузового поезда уже работает группа "Синара", компания Siemens и крупнейший китайский производитель CRRC - они могут запустить производство на совместном предприятии "Синары" и Siemens "Уральские локомотивы" с возможностью выбора еще одной площадки в центральной части страны.
ООО "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 г. на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и германского концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".
Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.
Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.