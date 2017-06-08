Глава ТПП РФ: ШОС нуждается в создании системы национальных рейтинговых агентств

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо задуматься о формировании системы национальных рейтинговых агентств. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, выступая на совместном форуме Межбанковского объединения и Делового совета ШОС в Астане, сообщили ТАСС в пресс-службе ТПП.

"Для развития экономик стран ШОС целесообразно говорить о необходимости формирования системы национальных рейтинговых агентств и единой рейтинговой платформы стран организации, - сказал он. - Это позволит учитывать национальную специфику и повысить объективность оценки наших проектов, создать альтернативу рейтингам ведущих западных рейтинговых агентств".

По мнению главы ТПП, на нынешнем уровне развития экономических связей стран ШОС это необходимо, так как "проекты в рамках ШОС нуждаются в финансовом сопровождении, а кредитные рейтинги будут использоваться для принятия соответствующих инвестиционных решений".

"Нам нужна четкая и честная рейтинговая оценка, политически не мотивированная, не подвластная влиянию изменчивого "политического момента", с чем мы уже сталкивались в недалеком прошлом", - добавил он.