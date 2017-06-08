Бывший сотрудник банка HSBC задержан по подозрению в валютном мошенничестве

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британские власти арестовали в Лондоне по запросу США бывшего высокопоставленного сотрудника банка HSBC Стюарта Скотта. Как сообщило в четверг агентство Reuters, его подозревают в участии в мошеннической схеме по осуществлению валютной транзакции размером в $3,5 млн.

По сведению агентства, ссылающегося на информацию из судебных материалов, Скотт был арестован 5 июня на основании запроса министерства юстиции США о его экстрадиции за океан.