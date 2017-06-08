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РЖД будет предоставлять услуги складского комплекса на своей электронной площадке

Экономика и бизнес
8 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В настоящее время также прорабатывается возможность вывода на площадку портовых и логистических сервисов

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Услуги терминально-складского комплекса ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) появятся на электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" с июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С июля 2017 г. пользователям, помимо заказа вагона и услуг перевозки, станет доступен заказ услуг терминально- складского комплекса ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

В "РЖД" подчеркнули, что электронная торговая площадка имеет высокий потенциал, благодаря предоставлению клиентам комплексных услуг по перевозке грузов. В настоящее время прорабатывается возможность вывода на площадку портовых и логистических сервисов, в том числе компаний холдинга "РЖД" (АО "РЖД Логистика", GEFCO и др.).

Генеральный директор центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило пояснил, что целью проекта является изменение культуры перевозки, привлечение дополнительных объемов грузов, в том числе клиентов малого и среднего бизнеса.

По его словам, с момента запуска площадки (24 марта) уже более 700 клиентов воспользовались данным сервисом, из них более 90 - новые клиенты железнодорожного транспорта. Всего отправлено более 9 тыс. вагонов.

Ранее президент "РЖД" Олег Белозеров сообщил, что компания увеличила объем инвестиционной программы на 2017 г. - с 459,5 млрд руб. до 495 млрд руб. и планируют нарастить ее до 510 млрд руб.

По словам главы РЖД, средства пойдут на "большой набор проектов", а объем вложений будет расти, в том числе за счет собственных оборотных средств РЖД.

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