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Мень: застройщики будут отчислять в фонд помощи дольщикам 1,2% от ДДУ до 1 июля 2018 г.

Экономика и бизнес
8 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Минстрой совместно с АИЖК направил соответствующую инициативу в профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Размер отчислений застройщиков в государственный компенсационный фонд долевого строительства составит 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Как сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, такой размер взноса предусмотрен на переходный период - до 1 июля 2018 года.

Минстрой совместно с АИЖК направил соответствующую инициативу в профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Тариф в 1,2% сопоставим со средним реальным тарифом по страхованию ДДУ, который сегодня предлагают страховые компании", - сказал Мень.

По словам министра, на адаптацию рынка к новому законодательству в сфере долевого строительства потребуется примерно год. "В течение этого переходного периода Минстрой и АИЖК совместно с депутатами Госдумы РФ и экспертным отраслевым сообществом разработают подходы к дифференцированным тарифам", - добавил Мень.

Возможность дифференциации отчислений застройщиков предусмотрена законопроектом, который установит правила регулирования деятельности фонда. Сейчас документ находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

О фонде

Фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 г. на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, однако пока не принимает взносы.

Создание компенсационного фонда в случае банкротства застройщика утверждено поправками в закон о долевом строительстве.

Фонд будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья, и служить для возмещения гражданам убытков или достройки объектов.

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Мень, Михаил Александрович
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